Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Väčšina Slovákov CHCE predčasné voľby: Prieskum prezrádza, kto by ich VYHRAL Až šesťdesiatpäť obyvateľov si myslí, že súčasná politická situácia by sa mala vyriešiť predčasnými voľbami. 30. december 2022 Správy Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhral Hlas-SD so ziskom 19,1 percenta hlasov. Nasledovali by Smer-SD (16,7 percenta) a Progresívne Slovensko (PS) s 14,1 percenta. Vyplýva to z volebného modelu a potenciálu strán, ktorý v decembri realizovala agentúra Median.

Republika silnie

Štvrté v poradí by skončilo hnutie Republika so ziskom 9,6 percenta, za ním by nasledovala SaS (6,5 percenta). Do parlamentu by sa dostalo aj OĽANO (6,3 percenta), KDH (6,1 percenta) a Sme rodina (6 percent).

Pred bránami parlamentu by ostala Aliancia (2,7 percenta), Kotlebovci – Ľudová strana Naša Slovensko (2 percentá) a Za ľudí (2 percentá). Ďalšie nemenované politické strany spolu dosiahli 8,9 percenta.

Prieskum tiež ukázal, že na decembrových voľbách by sa zúčastnilo 76 percent respondentov. Ďalších 24 percent opýtaných by účasť odmietlo, pričom 14 percent z nich úplne. Prieskum sa konal od 19. do 23. decembra na vzorke 1006 respondentov.

Otázka predčasných volieb

Šesťdesiatpäť obyvateľov SR si myslí, že súčasná situácia by sa mala vyriešiť predčasnými voľbami. Ďalších 22 percent si myslí, že vláda v demisii by mala dovládnuť do riadneho termínu volieb. Osem percent volá po menovaní úradníckej vlády. Vyplýva to z volebného modelu a potenciálu strán, ktorý v decembri realizovala agentúra Median.

„Po predčasných voľbách volajú častejšie ľudia vo veku 30 až 59 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním alebo obyvatelia Banskobystrického a Nitrianskeho kraja,“ ozrejmila agentúra.

Päťdesiatšesť percent respondentov, ktorí volajú po predčasných voľbách, v prieskume deklarovalo, že by sa mali konať už v prvom kvartáli roka 2023. „Ďalších 36 percent volá po termíne v druhom kvartáli roka 2023. Len šesť percent je za letný termín a len jedno percento za neskorší termín,“ doplnila agentúra.

Vyše 70 percent respondentov považuje podľa prieskumu za správne pre ďalšie fungovanie našej krajiny vyslovenie nedôvery vláde Národnou radou SR. Opačný názor má 22 percent opýtaných. Prieskum sa konal od 19. do 23. decembra na vzorke 1006 respondentov.

