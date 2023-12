Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com ŠKANDÁL na vysokej škole! Študentky si museli pred skúškou vyzliecť PODPRSENKY Univerzitou otriasol obrovský škandál. Študentky mali byť pred vpustením na skúšku nútené vyzliekať si podprsenky. 4. december 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia

Počas prvých dvoch novembrových týždňov mali byť niektoré študentky Provozně ekonomické fakulty Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZU) v Prahe nútené vyzliecť si pred testom kosticové podprsenky. Informoval o tom český server iRozhlas.cz, ktorému to nezávisle na sebe popísalo až jedenásť študentiek, pričom ďalšie to potvrdili ako svedkyne.

Máš podprsenku? Neprejdeš!

Jedna zo študentiek popísala skúsenosť z 10. novembra. Všetko sa udialo v tzv. testovacom centre. Server informuje, že centrum funguje tak, že si študent sám zvolí čas testu, ktorý vykoná na pridelenom počítači pod dohľadom kamier. Fakulta však mala nedávno pristúpiť k ešte výraznejšiemu sprísneniu podmienok.

„Škola pre mňa nie je miesto, kde chcem chodiť bez podprsenky. Keby som bez nej chodiť chcela, tak si ju predsa nezoberiem. Cítila som sa strašne strápnená, potupená a psychicky rozhodená,“ povedala pre portál mladá žena, ktorá si na osudový deň spomína ako na jeden z najhorších, aký kedy na univerzite zažila.

Súčasťou vstupu do testovacieho centra je aj identifikácia študijným preukazom a študenti musia prejsť cez bezpečnostný rám. „Najprv som v ráme pípala, tak som si dala dole náramok a náušnice, na ktoré som zabudla. Keď som ale pípala znova, nevedela som, čo ďalšie by to mohlo byť. Obsluha naznačila, že by to mohla byť kostica v podprsenke a povedali, že ma nemôžu pustiť si napísať test, pokiaľ pípam,“ dodáva nešťastná študentka.

Plač a zúfalstvo

Študentka, ktorej redakcia portálu iRozhlas.cz dala fiktívne meno Sofia, pokračuje v rozprávaní: „Neveriacky som sa opýtala, či si mám tú podprsenku vyzliecť, a oni mi povedali, že sa bohužiaľ nedá nič iné robiť, inak ma nepustia. Cítila som veľký nátlak a bola som úplne v šoku. Všetci traja ľudia pri ráme vedeli, že to spôsobuje podprsenka, ale nemohli ma pustiť ďalej. Povedali, že to je kvôli novému nariadeniu dekana.“

Dievča sa na mieste rozplakalo. Odišla na toaletu.

„V kabínke som si podprsenku vyzliekla a rozplakala som sa ešte viac, mala som priliehavý sveter a boli mi vidieť bradavky,“ dodala.

Jedna z pracovníčok Sofii aspoň požičala voľný sveter. Test napokon písala v miestnosti, kde ju snímalo množstvo kamier. Podobný zážitok mala o deň skôr aj ďalšia študentka. Bezpečnostný rám pípal, vyzula sa, no nepomohlo. Pracovníci jej navrhli, aby prišla test napísať na ďalší deň, no ona nemohla. „Tak povedali, že si asi budem musieť vyzliecť podprsenku,“ prezradila s tým, že keď si podprsenku vyzliekla, na test musela ísť aj bez topánok a náušníc.

Zdroj: Dnes24.sk

