Skončil v putách! NAKA opäť zadržala Tibora Gašpara, dôvodom má byť korupcia

Informáciu uviedol na sociálnej sieti jeho syn – advokát Pavol Gašpar a pre Aktuality.sk ju potvrdili dva od seba nezvislé zdroje. Okrem Gašpara mali policajti zadržať aj Romana Stahla, ktorý viedol napríklad vyšetrovací tím Novinár, dôvodom má byť korupcia.

Zadržanie svojho otca Pavol Gašpar okomentoval ako „predvolebný cirkus“. Z jeho vyjadrenia, mal o korupcií dvojice policajtov vypovedať ďalší expolicajt – Bernard Slobodník.

Tibor Gašpar kandiduje v parlamentných voľbách za Smer-SD z deviateho miesta. K jeho dnešnému zadržaniu sa už vyjadril aj Robert Fico.

„Zadržanie kandidáta SMERU-SSD na vysokom mieste na kandidátke pre voľby do NRSR Tibora Gašpara je len prejavom zúfalstva a chrapúnstva NAKA a ÚŠP do posledného okamihu slúžiacich politickému zadaniu zlikvidovať opozíciu,“ uviedol na sociálnej sieti. Považuje to za „hrubý nedemokratický zásah“ do priebehu volieb.

„Vo veci, v ktorej vykonáva dozor prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, vykonáva v súčasnosti úkony polícia, preto sa k nej nebudeme vyjadrovať,“ povedala pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.

