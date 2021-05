Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Slováci, akí ste SUSEDIA? Nosíte si koláče alebo sa nemôžete ani cítiť? Čím je mesto väčšie, tým viac klesajú kontakty s ľuďmi, ktorí bývajú nablízku. Je tak? 29. máj 2021 Magazín

29. máj 2021 Magazín Slováci, akí ste SUSEDIA? Nosíte si koláče alebo sa nemôžete ani cítiť? Čím je mesto väčšie, tým viac klesajú kontakty s ľuďmi, ktorí bývajú nablízku. Je tak?

Viac ako dve tretiny obyvateľstva spolunažívajú so svojimi susedmi úplne harmonicky. Veľmi dobré vzťahy so susedmi má 28 percent ľudí. Len menej ako jedno percento obyvateľov Slovenska uviedlo, že so svojimi susedmi vychádzajú veľmi zle.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 – 79 rokov v apríli, informoval Rastislav Kočan z agentúry. Prieskum realizovali metódou multimode – kombináciou osobného a online dopytovania.

Za skôr dobré považuje svoje vzťahy s ľuďmi, ktorí žijú v ich blízkosti, ďalších 40 percent obyvateľov. Veľká časť ľudí svoje vzťahy so susedmi vníma ako ani dobré, ani zlé. Neutrálne vzťahy so susedmi má tak až 30 percent Slovákov, ukazuje prieskum.

Len menej ako jedno percento obyvateľov Slovenska uviedlo, že so svojimi susedmi vychádzajú veľmi zle.

Približne tretina Slovákov, 34 percent, má so svojimi susedmi veľmi intenzívne alebo celkom intenzívne vzťahy. Znamená to, že spolu často komunikujú, pravidelne sa navštevujú a vzájomne si pomáhajú, ukázal prieskum.

Poznáte svojho suseda?

Polovica obyvateľov má so svojimi susedmi menej časté vzťahy. Z prieskumu vyplýva, že susedia sa spolu porozprávajú, ale nie je medzi nimi silnejšie puto. Približne šestina populácie (15 percent) pripustila, že prakticky vôbec so svojimi susedmi nekomunikuje. Z toho asi šesť percent svojich susedov prakticky vôbec nepozná.

Na dedinách má intenzívne vzťahy so susedmi približne polovica obyvateľov.

Čím je mesto väčšie, tým viac klesajú kontakty s ľuďmi, ktorí bývajú nablízku. Prieskum poukazuje, že v mestách nad 100-tisíc obyvateľov svoje vzťahy so susedmi označuje za intenzívne alebo celkom intenzívne len necelá štvrtina obyvateľov. Rozdiely sú výrazné aj v regionálnom porovnaní. Viac na východ intenzita vzťahov so susedmi rastie, konštatujú autori prieskumu.

Ilustračné foto

Seniori sú dobrí susedia

Na frekvenciu kontaktov so susedmi do veľkej miery podľa prieskumu vplýva aj vek, pohlavie a životná fáza ľudí. Intenzívnejšie kontakty so svoji susedmi majú viac ženy ako muži. Častejšie sa so susedmi kontaktujú aj rodiny s deťmi ako tí, ktorí žijú v pároch alebo sami.

Starší človek má so svojimi susedmi intenzívnejšie vzťahy a komunikácia je častejšia. Viac ako 80 percent ľudí vo veku nad 60 rokov deklaruje, že ich vzťahy so susedmi sú veľmi dobré alebo celkom dobré. U mladých ľudí vo veku 15 až 26 rokov je tento podiel na úrovni 60 percent. Podiel toxických susedských vzťahov je vo všetkých vekových kategóriách podobný, približne dve až tri percentá.

Zdroj: TASR