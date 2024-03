24. marec 2024 ELA Správy Zo Slovenska Slováci si vybrali v 1. kole: Hlavou štátu bude Peter Pellegrini alebo Ivan Korčok Vyzerá to, že som prvé kolo vyhral, komentoval neoficiálne výsledky prvého kola prezidentských volieb kandidát Ivan Korčok.

V prvom kole prezidentských volieb neoficiálne zvíťazil Ivan Korčok. Do druhého kola volieb postupuje s Petrom Pellegrinim.

Korčok to považuje za veľké povzbudenie. Zároveň podotkol, že je nohami pevne na zemi. V druhom kole podľa neho potrebuje urobiť viac, aby oslovil voličov v celom širokom politickom spektre. Zopakoval zámer prihovárať sa intenzívnejšie voličom vládnej koalície.

Prvé kolo patrí Korčokovi

„Chcem hovoriť viac k tým desiatkam tisícom voličov vládnej koalície, ktorí nesúhlasia s tým, kde vláda Slovenskej republiky ťahá Slovensko,“ vyhlásil Korčok.

Odkazoval na voličov, ktorí namietajú napríklad premenu RTVS na štátnu televíziu alebo orientáciu vlády v zahraničnej politike. Podľa kandidáta treba tiež hovoriť o sľuboch, ktoré dala vládna koalícia. Upozorňovať chce aj na odchody mladých ľudí zo Slovenska.

V druhom kole sa chce uchádzať aj o hlasy voličov hnutia Slovensko a neúspešného kandidáta Krisztiána Forróa. Zopakoval, že vo svojej osobe ponúka nezávislého prezidenta, ktorý nebude konať podľa nikoho príkazov, ale bude reprezentovať krajinu a bude zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Deklaruje pripravenosť spolupracovať s vládou. Zároveň sa chce v prípade potreby vždy ozvať.

Okrem občanov poďakoval Korčok za podporu politickým stranám, dobrovoľníkov, rodine i svojmu tímu, ale aj štátnym orgánom za organizáciu volieb.

Pellegrini čakal tesný výsledok

Prezidentský kandidát Peter Pellegrini priznal, že v prvom kole volieb prezidenta SR skončil tesne na druhom mieste. Pogratuloval zároveň Ivanovi Korčokovi za postup do druhého kola.

Deklaroval, že splnil svoj základný cieľ, dostať sa do druhého kola. Pellegrini sa poďakoval všetkým občanom SR, ktorí sa zúčastnili na voľbách, ako aj svojim podporovateľom.

Pellegrini čakal tesný výsledok. „Je to pár percent, ktoré nás delí. Myslím si, že by to bolo jedno, či by to bolo v takom alebo onakom garde,“ reagoval. Výsledky podľa neho ukazujú napínavý príbeh do druhého kola.

Postup do druhého kola označil Pellegrini za obrovský úspech. Výsledky podľa neho ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku si neželá „liberálno-pravicovo-progresívneho“ prezidenta.

„Väčšina na Slovensku vyjadrila skôr záujem mať prezidenta, ktorý bude hájiť národnoštátne záujmy SR,“ povedal. Slovensko chce podľa šéfa Hlasu-SD prezidenta, ktorý nebude krajinu ťahať do vojny, ale bude hovoriť o mieri. Tvrdí, že väčšina občanov volila rôznych kandidátov, ktorí viac preferujú takýto postoj v zahraničnopo­litických aj domácich otázkach. „Občania z väčšej časti vyjadrili, že chcú prezidenta, ktorý nechce byť okamžite v konflikte s vládou SR, ale, naopak, pomáhať tam, kde sa dá, a kritizovať len vtedy, keď treba,“ povedal.

Čo prinesie druhé kolo?

Pellegrini nechce v kampani do druhého kola obsahovo meniť nič. Bude sa sústreďovať na rozhovory s ľuďmi o záujmoch Slovenska aj o záujmoch národnostných menšín.

„Pevne verím, že v druhom kole, ak dáme všetci sily dokopy, ktorí si želáme suverénne hrdé Slovensko, môžeme zvíťaziť,“ vyhlásil. Chce rokovať s neúspešnými kandidátmi na prezidenta.

„Určite by som im vedel svojím štýlom politiky ponúknuť politiku, ktorá by mohla vyhovovať ich voličom,“ povedal. Chce mobilizovať voličov, aby nebola nižšia účasť ako v prvom kole.

Zdroj: TASR