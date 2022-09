16 Galéria Zdroj: Národné športové centrum Slováci už po druhý raz vykročili na vrchol! Turistická výzva „Vykroč na vrchol” mnohých motivovala k pohybu Slovenské hory cez víkend praskali vo švíkoch. V sobotu sa uskutočnil už 2. ročník celoslovenskej výzvy „Vykroč na vrchol, Slovensko!”, do ktorej sa zapojili tisíce Slovákov. Výzva vznikla pod hlavičkou Národného športového centra. Jej cieľom bolo prilákať ľudí do hôr a ukázať im čaro turistiky. 20. september 2022 Tlačové správy

20. september 2022 Tlačové správy Slováci už po druhý raz vykročili na vrchol! Turistická výzva „Vykroč na vrchol” mnohých motivovala k pohybu Slovenské hory cez víkend praskali vo švíkoch. V sobotu sa uskutočnil už 2. ročník celoslovenskej výzvy „Vykroč na vrchol, Slovensko!”, do ktorej sa zapojili tisíce Slovákov. Výzva vznikla pod hlavičkou Národného športového centra. Jej cieľom bolo prilákať ľudí do hôr a ukázať im čaro turistiky.

16 Galéria Zdroj: Národné športové centrum

Výzvu mohli ľudia prijať kdekoľvek na Slovensku. Úlohou turistov bolo v sobotu 17. septembra vystúpiť na akýkoľvek značený kopec a spraviť si fotografiu s rozcestníkom, na ktorom bol viditeľný názov kopca. Počet odkráčaných kilometrov i zdolané prevýšenia sú v tejto výzve druhoradé, dôležitá bola radosť z pohybu a čas strávený v spoločnosti rodiny a priateľov. Svet sa po pandémii nového koronavírusu rozhýbava ťažšie a výzva „Vykroč na vrchol” je jeden z projektov, ktoré ľudí motivujú k pohybu.

Turistika je pevnou súčasťou aktivít Národného športového centra

„Potešilo ma, koľko ľudí sa opäť zapojilo do našej výzvy. Mladší, starší, rodiny či partie priateľov. Utvrdzuje nás to v tom, že ľudia sa chcú hýbať a hýbu sa radi. Len ich k tomu treba trochu motivovať,” vyjadril svoje nadšenie riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška, ktorý zároveň dodal: „Výzva je už tradične súčasťou Európskeho týždňa športu, ktorého hlavnou myšlienkou je motivovať ľudí k pohybu. Turistika je jedna z najzdravších foriem pohybu a ukrýva v sebe množstvo benefitov pre zdravie človeka. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa ju rozhodli zaradiť medzi sprievodné aktivity Európskeho týždňa športu.”

Zdroj: Národné športové centrum

Turisti sa na túru mohli vybrať buď individuálne, alebo sa pridať k tímom Národného športového centra a ministerstva školstva. V skupinách sa zdolali Rysy, Veľký Rozsutec, Veľká Javorina, Ďumbier i Vršatec. Do výzvy sa zapojili aj celé spoločnosti, ktoré akciu poňali ako teambuilding pre svojich zamestnancov. Jednou z nich bola i cementáreň CEMMAC v Hornom Srní, ktorá pre ľudí zabezpečila i odvoz a zvoz na začiatok turistického chodníka smerujúceho na Vršatec.

Najvyšší vrch Nízkych Tatier zobrali útokom najlepší sluchovo postihnutí športovci

Ďumbier zas zdolali slovenskí deaflympionici, ku ktorým sa pridal aj štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár. Potešilo ho, koľko ľudí sa rozhodlo túto sobotu urobiť čosi pre svoje zdravie a víkend nestrávili pasívne pri televíznych obrazovkách, ale práve naopak – aktívne v našich krásnych horách.

Zdroj: Národné športové centrum

Výzva ešte zďaleka nekončí!

Výzva „Vykroč na vrchol, Slovensko!” bola však len zlomkom najväčšej turistickej výzvy tohto roka, ktorá trvá už od júna. Turisti sa do nej môžu zapojiť až do konca októbra. V rámci výzvy „Vykroč na vrchol” je úlohou súťažiacich bezplatne sa zaregistrovať na stránke www.vykrocnavrchol.sk, počkať si na súťažnú čelenku a zdolať štyri slovenského vrcholy. Ktoré? Téryho alebo Zbojnícka chata, Ďumbier, Kriváň a Rysy.

Súťažiaci svoju selfie z každého vrcholu uverejní na svojom Instagrame s hashtagmi #vykrocnavrchol, #acrossGeneration, #beactive a označením @narodnesporto­vecentrum. Podmienkou súťaže je aj sledovanie instagramového účtu @narodnesporto­vecentrum a dôležité je tiež podotknúť, že profil súťažiaceho musí byť v čase žrebovania verejný. V hre je viac ako 40 cien od GARMIN, Premium Brands či Národného športového centra.

Viac informácií, ako aj registračný formulár nájdete na www.vykrocnavrchol.sk

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Národné športové centrum