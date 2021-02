7 Galéria Zdroj: archív Filip Fabian Slovák prerazil v USA: Začal príšernou ružou, dnes na jeho tetovanie čakajú aj pol roka Všetko sa to začalo príšernou ružou. Dnes pracuje Filip v prestížnom tetovacom štúdiu v Amerike a na jeho prácu stoja ľudia rady! 27. február 2021 Magazín

Tetovanie je bežnou súčasťou imidžu miliónov ľudí po celom svete a vďaka talentovaným tatérom je dnes serióznym a všeobecne uznávaným umením. No keď túžite po originálnom umeleckom diele, musíte nájsť toho správneho umelca!

Príšerná ruža

Talentovaný Slovák Filip Fabian svoje výtvory povýšil na umelecké diela, vďaka čomu je veľmi vyhľadávaným tatérom nielen doma, ale najmä v zahraničí. Pracoval v známych štúdiách v Prahe, Berlíne, Sydney, Barcelone či Londýne. Na jeho prácu stoja ľudia dlhé rady, niekedy sa im ujde termín až o niekoľko mesiacov.

Aktuálne pôsobí Filip v prestížnom štúdiu v San Franciscu. Všetko to ale začalo v čase, keď mal len 15 rokov. „Môj bratranec mal v Košiciach štúdio, občas som sa chodil pozerať, ako tetuje. Bolo to fascinujúce. Objednal som si strojček z internetu za 20 dolárov a skúsil svoje prvé tetovanie, sám na sebe. Bola to ruža, vyzerá príšerne, ale od tohto momentu som už nikdy z ruky nepustil tetovací strojček,“ spomína Filip.

Každodenná výzva

Dnes „maľuje“ na telá klientov dokonalé pestrofarebné obrazy. Obľúbil si štýl watercolor. „Páči sa mi ako môžem presahovať z jednej oblasti do druhej, bez toho aby som narušoval tvar alebo proporcie tela. Vo svojej tvorbe inklinujem k abstraktu, hrám sa s tvarmi a farbami. Nachádzam v tom možnosť reflektovať osobnosť človeka, ktorého tetujem. Farby predsa len vypovedajú veľa o tom, aký človek je, a čo chce zachytiť. To všetko je pre mňa každodenná výzva,“ vysvetľuje talentovaný tatér.

„Moji klienti vyhľadávajú originalitu, odlišnosť, niečo, čo sa neopozerá a stále sa v tom dá nájsť niečo nové. Baví ma, ako dokáže pár detailov rozžiariť každé tetovanie. Tetovanie už dávno nie je iba pár motívov, z ktorých si človek vyberie to svoje,“ hovorí Filip.

Smajlíky na palcoch

Filip čerpá inšpiráciu z časopisov a kníh, ale aj z miest, ktoré navštívil a nachádza ju aj v ľuďoch. Väčšinou mu klienti nechávajú voľnú ruku, ale, ako každý tatér, aj Filip má za sebou niekoľko kurióznych požiadaviek. „Keď som začínal, tetoval som v podstate všetko. Potreboval som sa naučiť techniku. Tetovať všetko znamená tetovať zadné časti tela, Pokémona do podpazušia, meme aj hlášky. Tetoval som napríklad smajlíky na palce na nohách alebo srdiečka na zadok o štvrtej ráno Írom na Malorke,“ spomína Filip.

„Teraz som druhým rokom v San Franciscu. Musím ale povedať, že kvalita tetovania v Česku, na Slovensku a v Európe je svetová. Princípy tetovania sú všade podobné, tak isto aj výbava na tetovanie. Líši sa ale mentalita ľudí. V Amerike mám stále pocit, že sa ľudia ešte trochu boja experimentu a farieb. V San Franciscu som ale našiel svoju klientelu. Ľudia, ktorí ma vyhľadávajú kvôli môjmu štýlu, niekedy čakajú na tetovanie odo mňa aj pol roka,“ pochválil sa Filip.

„Ako chlapec som v televízii sledoval šou o tetovaní. Teraz spätne mi to príde vtipné, ako je na dosah všetko, čo mi vtedy prišlo nereálne,“ zaspomínal si na záver.

