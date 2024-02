19. február 2024 TOS Lifestyle Slovák v USA kupoval Porsche: Bolo KRADNUTÉ a on sa ocitol v policajnej akcii! Všetko NATOČIL V nebezpečnej situácii sa ocitol Slovák žijúci za veľkou mlákou. Musel sa rozhodnúť, či pomôže polícii alebo z miesta radšej odíde.

Dávid, rodák zo Spišskej Novej Vsi a na internete známy pod prezývkou Koza Bobkov, sa ocitol v nezávideniahodnej situácii. Známy milovník áut si išiel pozrieť luxusné Porsche 911 Turbo S, ktoré našiel v ponuke za 150-tisíc dolárov, pričom jeho reálna hodnota je o 100-tisíc vyššia.

Tvrdí, že mal v úmysle ho naozaj kúpiť a poslať na Slovensko. Pri obhliadke mu však niečo nehralo a mal podozrenie, že auto je kradnuté. Keď odchádzal z miesta, neďaleko ho zastavil policajt.

Pomôcť alebo odísť?

Potvrdil mu, že auto je kradnuté a oni sa chystajú proti predávajúcemu zasiahnuť. Najprv nevedel, či ide o ozajstných mužov zákona alebo je to nejaká hra predávajúceho.

Ako youtuber, ktorý si všetko nezabudol natáčať pre svoj kanál, mal pred celou situáciou rešpekt, ale zaujímalo ho o čo ide a zrejme to v tom videl aj potenciál na atraktívny obsah, ktorý jeho odberateľov bude zaujímať.

Všimol si, že pripravených policajných áut je v okolí viac a pri policajtovi, s ktorým hovoril, sa pristavil opäť. Ten od neho chcel, aby vylákal predávajúceho vonku ešte raz.

Stal tak pred neľahkým rozhodnutím, zomlieť sa mohlo všeličo…

Toto ešte nezažil

Napokon predávajúcemu zavolal a dohodol sa s ním, že mu prinesie zálohu. Policajti však potrebovali predávajúceho zadržať spolu s predmetným autom. Keďže s ním už komunikovali ako ďalší záujemcovia, so Slovákom sa dohodli, že to už nechá celé na nich a môže odísť.

„Toto som ešte nezažil. Masaker. Keď sa pozeráte na moje videá a píšete, že to je ako GTA, tak toto je už naozaj ako GTA. Ste v strede Hollywoodu, vidíte obrovské stany bezdomovcov, pred nimi 250-tisícové auto, ktoré je kradnuté. Ja si to celé natáčam pre môj youtubový kanál, týpek (predávajúci, pozn. red.) o tom nevie a o 20 metrov ďalej sedí v pick-upe policajt, ktorý sa na to celé pozerá a za rohom ďalších päť policajných áut,“ hovorí vo videu slovenský youtuber.

Ten je známy divokým vystupovaním a kontroverznosťou, ale na videu je cítiť, že pred vzniknutou situáciou má veľký rešpekt, čo sám aj potvrdil.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk