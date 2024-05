22. máj 2024 Rastislav Búgel Hokej Slovákov čaká silná Kanada: Budeme bojovať a snažiť sa PREKVAPIŤ javorové listy, vraví Šatan Slovensko už na MS prvý stanovený cieľ dosiahlo. Šéf SZĽH však verí, že sa hokejistom podarí prekvapiť aj extrémne silnú Kanadu.

Slovenská hokejová reprezentácia ukončila pôsobenie v ostravskej B skupine majstrovstiev sveta. So ziskom 12 bodov naša reprezentácia obsadila postupové štvrté miesto a prebojovala sa tak do štvrťfinále. V poslednom zápase skupiny sa Slováci stretli so silným Švédskom a od začiatku ťahali za kratší koniec. Napokon z toho bola hrozivá prehra 1:6.

Na štvrťfinále sa Slováci presúvajú do Prahy, kde ich vo štvrtok (23. mája) o 16.20 hodine čaká favorizovaná Kanada.

Budú bojovať

Šéf SZĽH Miroslav Šatan pre sportovy.cas.sk prezradil, že pred štartom šampionátu bol cieľom postup do štvrťfinále. To sa aj podarilo. „Samozrejme, že nie všetky stretnutia nám vyšli podľa predstáv, ale myslím si, že do toho zápasu s Kanadou sa skonsolidujeme. Budeme bojovať, snažiť sa zápas vyhrať a prekvapiť javorové listy,“ uviedol Šatan.

Slovákom pomohli hokejisti USA, ktorí zdolali Lotyšsko a zabezpečili tak hráčom s dvojkrížom na hrudi priamy postup do vyraďovacej časti. Šatan si tento zápas pozrel naživo priamo v aréne. Naznačil aj, prečo výkon Slovenska počas večerného zápasu so Švédmi fanúšikov nepotešil: „Sme radi, že to USA zvládli a my sme následne mohli proti Švédsku nechať oddýchnuť niektorých hráčov.“

Verí, že sa usmeje šťastie

Šéfovi hokejového zväzu sa najviac pozdával výkon našich proti USA, kde sa Slovensko počas úvodných dvoch tretín prezentovalo výborným hokejom. „Podobný tím zámorského štýlu nás čaká aj vo štvrťfinále. Verím, že zopakujeme tento výkon,“ nechal sa počuť Miroslav Šatan.

Kanada bude mimoriadne náročný súper. S 19 bodmi totiž vyhrala pražskú A skupinu. „Vo štvrťfinále si už súpera nevyberáte. Sme v top svetovej osmičke, ani jeden tím už v tejto fáze nie je ľahký. Keď sa pozriem do minulosti, tak vždy keď sme urobili úspech, tak to viedlo cez silného súpera, ktorého sme zdolali. Pred 20-mi rokmi sme s Kanadou v Prahe prehrali v semifinále, teraz by sme mohli mať viac šťastia…,“ dúfa Šatan.

Reč padla aj na Juraja Slafkovského, ktorý ešte okrem nájazdov v zápase gól nedal. „Verím tomu, že si tie góly nechal na moment, kedy to mužstvo bude najviac potrebovať,“ uzavrel pre sportovy.cas.sk.

