8 Galéria Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk Slovákov naďalej LÁKAJÚ maďarské PUMPY: Čakať sa im oplatí, stále ušetria DESIATKY eur Cestovanie za lacnejším tankovaním si v Bratislave a na južnom Slovensku obľúbilo mnoho ľudí. Na benzínkach v Maďarsku tak len na jednej nádrží dokážu ušetriť niekoľko desiatok eur! 16. apríl 2022 han Ako ušetriť

16. apríl 2022 han Ako ušetriť Slovákov naďalej LÁKAJÚ maďarské PUMPY: Čakať sa im oplatí, stále ušetria DESIATKY eur Cestovanie za lacnejším tankovaním si v Bratislave a na južnom Slovensku obľúbilo mnoho ľudí. Na benzínkach v Maďarsku tak len na jednej nádrží dokážu ušetriť niekoľko desiatok eur!

V 14. týždni 2022 v porovnaní s 13. týždňom 2022 sa znížili ceny 95-oktánového benzínu o 0,024 eura na 1,734 eura, 98-oktánového benzínu o 0,024 eura na 1,927 eura a motorovej nafty o 0,012 eura na 1,713 eura. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Slováci už niekoľko týždňov preto húfne dochádzajú na maďarské pumpy. Na jednu z nich sme sa vybrali aj my. Presnejšie sme si to namierili na prvú čerpaciu stanicu za hraničným priechodom v Rajke.

Výlet za benzínom

Ešte pred tým, ako sme vyrazili do Rajky, sme sa zastavili na jednej slovenskej benzínke, kde sme za 20 eur natankovali 11,70 litra benzínu. „Prečo len tak málo?“ opýtala sa pracovníčka za pokladňou. Naša odpoveď bola jasná: Ideme si dotankovať do Maďarska. K tomu sa len mladá slečna pousmiala naznačujúc, že sa nám nečuduje.

Samozrejme, keďže náš redaktor býva v Petržalke, do Rajky to nemá až tak ďaleko. „Chodievam tam každý týždeň a cena za liter sa už asi mesiac nezmenila,“ povedal redaktor nášho portálu. Už v utorok podvečer išiel skúsiť šťastie, no nepochodil. „Vzdal som to, pretože v Rajke bola veľká šóra,“ potvrdil redaktor Dnes24.sk.

Vo štvrtok ráno si cestu zopakoval, ale zvolil čas pred ôsmou hodinou ráno. „Aj teraz tam bolo dosť vozidiel, ktoré zapĺňali štyri stojany na pumpe, ale vydržal som,“ uviedol. Po približne polhodinke sa dostal k tankovacej pištoli a dotankoval 30 litrov benzínu.

Účet bol 14 400 forintov, čo v prepočte na eurá nie je ani 40 eur. „Keď si to hodíte do kalkulačky, zistíte, že v Bratislave by som za toľko litrov zaplatil takmer 52 eur,“ zahlásil náš redaktor.

Do polovice mája

Maďari v snahe uľahčiť obyvateľom komplikovanú ekonomickú situáciu súvisiacu najmä s rastom cien energií zaviedli regulované ceny benzínu a nafty.

Horná hranica ceny benzínu a nafty je tam od 15. novembra 2021 stanovená na 480 forintov (1,33 eura) za liter. Pôvodne bola platnosť tohto vládneho nariadenia určená na tri mesiace. Vláda ho však predĺžila až do polovice mája.

8 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk