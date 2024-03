Slovensko čaká MRAZIVÝ záver týždňa. Kde bude nasledujúce noci mrznúť?

Zima sa na Slovensku ešte hlási o slovo. Tá so sebou prinesie najmä pokles denných teplôt, sneženie od stredných polôh a najmä mrazivé noci, informuje iMeteo.sk.

Už v noci zo stredy na štvrtok poklesnú teploty na severnom a strednom Slovensku od 0 až –4 °C, no lokálne v najchladnejších dolinách môžu teploty klesnúť aj nižšie.

„Štvrtkový deň so sebou prinesie aj sneženie, ktoré bude skôr len mierne a neočakáva sa snehová nádielka, ktorá by spôsobila veľkú kalamitu,“ dodáva iMeteo.sk.

Vo štvrtok nasneží cez deň okolo 3 cm snehu, pričom hranica sneženia sa bude pohybovať približne od nadmorskej výšky 600 m. Počas noci však bude snežiť o niečo výraznejšie s predpokladaným množstvom snehu do 7 cm.

Mrazy prituhnú ešte viac a teplota počas noci zo štvrtka na piatok klesne na severnom a strednom Slovensku od 0 do –6 °C.

Piatok bude už zrážok, teda aj snehu, menej a objaví sa len ojedinele, no s nočnými mrazmi treba počítať naďalej. Teploty aj túto noc poklesnú na strednom Slovensku od 0 do –5 °C, pričom lokálne to môže byť aj viac.