6. október 2021 han Zo Slovenska Slovensko na čele REBRÍČKA: Máme najväčší nárast úmrtí na COVID-19 v celej Európe! Podobne ako v druhej vlne, aj teraz sa Slovensko dostalo na prvé miesto európskeho rebríčka v počte úmrtí na COVID-19 za posledné dva týždne.

Na nelichotivú vizitku našej krajiny upozornili odborníci z Dáta bez pátosu, ktorí na Facebooku priniesli najnovšiu štatistiku.

„V raste počtu úmrtí za minulý a predminulý týždeň je Slovensko na prvej priečke v Európe s rastom o 248%, to je na 3–4 násobok. Z počtu 23 sme narástli na 80,“ píšu analytici, ktorý však nepredpokladajú taký hrozivý scenár, aký bol na Slovensku počas predošlej vlny. V nej sme v úmrtiach patrili medzi „špičku“ Európy niekoľko týždňov.

Odhad obetí

„My sme písali aj články, že sme optimisti, že Deltu, jej priebeh a dopady na Slovensko vidíme v porovnaní s druhou vlnou ďaleko miernejšie, počty pacientov a obetí nižšie. Vidíme to inak a ďaleko lepšie ako ostatní analytici, ale to si málokto všimol. Sme radi, lebo ešte nedávno sme počúvali o dvojnásobku počtu obetí oproti II. vlne. To by bolo 25-tisíc. My si myslíme, že treba škrtnúť tú "2“ a budeme ďaleko bližšie skutočnosti," informujú Dáta bez pátosu.

Tretia vlna

Keďže sa každý pondelok mení COVID automat, pred pár dňami sa k epidemiologickej situácii vyjadrilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR. „Za uplynulý týždeň denne pribúdalo priemerne 1 200 denných prípadov. Za sedem dní sa prijalo do nemocníc takmer 400 pacientov. Je to nárast o takmer 40 percent oproti minulému týždňu,“ skonštatoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.

Odvtedy sa počet hospitalizovaných vyšplhal v nemocniciach na 606 (údaj za pondelok – 4. októbra, pozn. red.), z čoho je na JIS 70pacientov a na pľúcnej ventilácii 62.

