28. august 2023 Krimi Slovenskom otriasol OHAVNÝ prípad! Kňaza obvinili zo ZNEUŽÍVANIA mladej školáčky Kňaz mal od mladej školáčky vyžadovať poriadne nechutnosti. Potom ju údajne brával na spoveď.

Ďalší kňaz, ktorý pôsobil v Dolnom Kubíne, je obžalovaný zo sexuálneho zneužívania. Upozornila na to TV Markíza. Kňaz mal podľa televízie od 12-ročného dievčaťa vyžadovať orálny sex a potom ju brával na spoveď.

„Boli sme v podstate na jednej škole. Ja som tam bola v tej dobe šiestačka – cirkevné gymnázium. Tam bol hlavným kňazom,“ povedala v reportáži obeť údajného zneužívania. „Keď sa to začalo, tak sa mi to celé tak hnusilo… Prišlo mi to odporné,“ dodalo dievča.

Televízia sa snažila s kňazom skontaktovať, no bez úspechu. Už v roku 2021 sa však mal televízii k zneužívaniu priznať. „Zaľúbil som sa,“ povedal vtedy.

Zasiahla prokuratúra

„V trestnej veci obvineného magistra Petra K. bola prokurátorkou Krajskej prokuratúry Žilina podaná obžaloba pre pokračujúci obzvlášť závažný zločin sexuálneho zneužívania,“ povedala prokurátorka Krajskej prokuratúry Žilina Alexandra Mesiarkinová.

Markíza pripomína, že len pred niekoľkými mesiacmi iný kňaz v Dolnom Kubíne dostal za sexuálne zneužívanie iného dievčaťa len trojročnú podmienku. Napokon môže padnúť prísnejší verdikt.

„V prípade uznania viny bude prokuratúra navrhovať nepodmienečný trest odňatia slobody v medziach zákonom ustanovenej trestnej sadzby,“ dodala Mesiarkinová.

