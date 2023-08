Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , TASR/Radovan Stoklasa Nový PODVOD s fľaškomatom: Zamestnanec OKRÁDAL hypermarket, vydali na neho ZATYKAČ Pracovník jedného zo slovenských hypermarketov našiel spôsob, ako okradnúť zamestnávateľa. Zašlo to až tak ďaleko, že mu po prstoch klepol súd. 28. august 2023 Krimi

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , TASR/Radovan Stoklasa

Na Slovensku odštartovalo zálohovanie fliaš a plechoviek v roku 2022. Od tej doby sa už našlo niekoľko špekulantov, ktorí sa nastavený systém pokúsili zneužiť.

Príkaz na zatknutie

Najnovšie sa podobný prípad odohral v Púchove. Zamestnanec tamojšieho hypermarketu našiel nový spôsob, ako okradnúť svojho zamestnávateľa. Upozornil na to portál pluska.sk.

„Okresný súd Trenčín vydal príkaz na zatknutie muža, na ktorého prokurátor podal obžalobu pre podvod s fľaškomatom. Ako zamestnanec hypermarketu v Púchove opakovane zneužíval prevádzkovaný zálohový systém,“ cituje portál slová hovorcu trenčianskych súdov Romana Tarabusa.

Súd rozhodol

Aký podvod zamestnanec vymyslel? Vstupovať mal do miestnosti fľaškomatu, kde mal brať prepravky so zálohovanými fľašami. Problém bol v tom, že fľašky už boli odovzdané do fľaškomatu a zákazníci už za ne dostali peniaze.

„Následne tieto isté prepravky so zálohovanými fľašami opakovane odovzdal do fľaškomatu, za čo mu boli vydané aj zálohové kupóny“ dodal Tarabus.

Zamestnanec mal takto spôsobiť škodu za vyše 1 500 eur.

Na podvod prišli a zamestnanec už spoznal aj trest. Súd ho obvinil a vymeral mu trest v dĺžke troch mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok.

„Tiež mu uložil povinnosť uhradiť spôsobenú škodu. Tento trestný rozkaz spolu s obžalobou sa ale obvinenému nepodarilo doručiť, pretože sa zdržiava na neznámom mieste, vzniklo tak podozrenie, že sa vyhýba trestnému konaniu, preto súd vydal zatykač,“ cituje pluska.sk slová hovorcu trenčianskych sú­dov.

