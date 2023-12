7. december 2023 Ostatné športy Slovensku hrozí medzinárodná HANBA! Svetový pohár je OHROZENÝ, chýbajú peniaze O šesť týždňov sa majú na Slovensku konať preteky Svetového pohára. Aktuálne to vyzerá, že Slovensko stojí na prahu medzinárodného škandálu.

Už v januári sa má v Jasnej konať Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. 20. januára je na programe obrovský slalom, o deň neskôr slalom. Aktuálne to však vyzerá tak, že Slovensko stojí na prahu veľkého škandálu.

Chýbajú peniaze

Šesť týždňov pred štartom veľkolepej športovej udalosti majú totiž organizátorom chýbať peniaze. Ako informovala RTVS, lyžiarskemu zväzu ich prisľúbila bývalá vláda, po zmene úradníkov však nastali komplikácie.

„Na sveťák je všetko pripravené, akurát je problém s financiami,“ priblížil predseda predstavenstva Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj.

Rattaj vysvetľuje, že Svetový pohár neorganizujú oni ako stredisko. Iba poskytli priestory.

„Organizuje ho lyžiarsky zväz, ktorý má na to práva. Bohužiaľ, nemá na to dostatok financií. My sme prispeli veľkou mierou, ale nemôžeme celý sveťák zatiahnuť my. Takže si myslím, že štát by mal nejakým spôsobom prispieť a aj sa tam zažiadalo. Stále to nie je nejakým spôsobom dotiahnuté. Tak ja len dúfam, že sa to dotiahne a nebude z toho jedna veľká hanba,“ dodal Igor Rattaj.

Hrozí zrušenie

„V prípade, že by sa niečo skomplikovalo a že by to nebolo možné odfinancovať, tak si budeme musieť sadnúť spoločne s hlavnými partnermi, ktorí sú a hľadať riešenie, že či sa Svetový pohár zruší na Slovensku alebo pôjde sa ďalej a nejakým spôsobom to urobíme,“ povedal prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.

Náklady na organizáciu Svetového pohára predstavujú približne 4 milióny eur. Väčšinu sa podarilo vykryť z predaja vysielacích práv, vstupeniek a od reklamných partnerov. Od štátu požadujú podporu vo výške 900-tisíc eur.

„Nakoľko ide o podujatie medzinárodného významu, ministerstvo zaslalo uvedenú žiadosť, vrátane predloženého rozpočtu Fondu na podporu športu s návrhom na poskytnutie príspevku na projekt podpory významnej súťaže,“ vysvetlila pre RTVS hovorkyňa ministerstva Dagmara Al-Khaldi Mičeková.

Enormný záujem

O Svetový pohár v Jasnej, ktorý sa má na Slovensko vrátiť po 32 mesiacoch, je medzi fanúšikmi enormný záujem. Diváci vykúpili všetky dvojdňové vstupenky v priebehu niekoľkých dní. Ak sa preteky podarí zorganizovať, zúčastniť sa ich majú aj svetové lyžiarky Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová.

