Smer si robí ZÁLUSK na odvolanie ministra vnútra: Prečo chcú práve "hlavu" Mikulca!

Smer-SD chce podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) až budúci týždeň.

Strana chce, aby sa mimoriadne rokovanie konalo až počas riadnej schôdze, ktorá je plánovaná podľa harmonogramu od 15. júna. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii.

Fico už garantoval 26 podpisov poslancov na iniciovanie odvolávania ministra. Na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu ich treba aspoň 30.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) musí následne po podaní návrhu schôdzu zvolať do do siedmich dní. Odvolávať Mikulca chce opozícia v súvislosti so situáciou v silových zložkách.

Na odchod z funkcie ho už vyzvali aj nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD. Mikulec dôvod na odchod nevidí.

Fico upozornil aj na dianie okolo dosluhujúceho ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO).

„My si myslíme, že Mičovský sa chce asi vrátiť naspäť. Tak ako to urobil Krajniak. Toto je, myslím si, že už len jeden z ďalších prejavov rozkladu tejto vládnej koalície,“ poznamenal Fico. Argumentuje, že pracovníci Štátnych Lesov v Michalovciach na pokyn podpisujú petíciu, že „niet lepšieho ministra ako Mičovský na svete“.

Stoja za ním

Strana SaS stojí za ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO). Návrh Smeru-SD na jeho odvolávanie považuje za snahu „ochrániť svojich kumpánov pred rukou spravodlivosti“. Stanovisko SaS TASR poskytol hovorca hnutia Ondrej Šprlák.

„Minister vnútra Roman Mikulec sa zúčastnil na dnešnom poslaneckom klube SaS, kde zodpovedal všetky otázky súvisiace s aktuálnym dianím. Strana SaS plne stojí za ministrom Mikulcom,“ uviedla strana.

