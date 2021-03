Zdroj: TASR/Martin Baumann Smer chce rovnosť v odmeňovaní mužov a žien. Predloží novelu Zákonníka práce Pokiaľ podľa Ficových slov bude žena cítiť v zamestnaní, že je v odmeňovaní znevýhodňovaná, bude môcť žiadať informácie o kolegoch, ktorí pracujú na jej úseku. 8. marec 2021 Politika

Opozičný Smer-SD plánuje predložiť do parlamentu novelu Zákonníka práce (ZP), ktorou by sa zabezpečovalo rovnaké odmeňovanie žien za rovnakú prácu v porovnaní s mužmi. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda strany Robert Fico.

„Hneď po tom, ako sme nastúpili do vlády v roku 2006, pripravili sme novelizáciu Zakonníka práce. Dali sme tam paragraf, podstata ktorého spočíva v tom, že ženy musia mať za rovnakú prácu aj rovnakú odmenu v porovnaní s mužmi. Vychádzali sme z toho, že ustanovenie bude postačovať, aby bola rovnosť v odmeňovaní mužov a žien,“ priblížil.

Skonštatoval zároveň, že naďalej v SR sú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, ktoré sú väčšie ako 5 %. Smer-SD víta preto iniciatívu Európskej komisie (EK), ktorá predložila Rade a potom aj Európskemu parlamentu návrh smernice o transparentnosti odmeňovania.

Podľa Smeru-SD je veľmi správne, že prichádza EK so smernicou práve v čase pandémie, ktorá „znerovňoprávňuje“ mužov a ženy v odmeňovaní. Smer-SD ide preto do parlamentu s novelizáciou ZP. „Nadviažeme na nami zakotvený paragraf v ZP. Chceme zaviesť kontrolné a sankčné mechanizmy,“ informoval.

Pokiaľ podľa Ficových slov bude žena cítiť v zamestnaní, že je v odmeňovaní znevýhodňovaná, bude môcť žiadať na anonymnej báze poskytnutie informácie od zamestnávateľa o kolegoch (mužoch), ktorí pracujú na jej úseku, aby si vedela porovnať plat. „V prípade, že bude rozdiel väčší ako 5 % a nedokáže ho zamestnávateľ vierohodne vysvetliť, bude môcť žena žiadať o vyrovnanie platu, a to aj spätne. Dôkazné bremeno bude na zamestnávateľovi,“ dodal predseda Smeru-SD.

