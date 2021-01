3. január 2021 Zo Slovenska Od nového roka sa suma minimálneho dôchodku nemení, je tu ale zmena pre ženy!

Zo schváleného znenia zákona vyplýva, že suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2021 bude rovnaká ako suma minimálneho dôchodku v roku 2020.

Od 1. januára 2021 sa suma minimálneho dôchodku nemení a bude určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada SR schválila 26. novembra 2020.

Suma minimálneho dôchodku

Ako ďalej upozornil špecialista komunikácie Sociálnej poisťovne (SP) Marian Škotka, zo schváleného znenia zákona teda vyplýva, že suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2021 bude rovnaká ako suma minimálneho dôchodku v roku 2020.

Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii od 1. januára 2021 bude nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude podľa jeho informácií teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“ poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume.

Poznamenal, že od 1. januára 2021 nová zákonná úprava umožňuje na určenie sumy minimálneho dôchodku hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované.

Aké sú podmienky?

Zdôraznil, že podmienku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia za obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia spĺňať tí poberatelia, ktorým sa minimálny dôchodok bude vyplácať 31. decembra 2020.

Uvedené znamená, že sa im bude hodnotiť naďalej celé obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 a v prípade získania obdobia dôchodkového poistenia po 31. decembri 2020 už len kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia.

Škotka dodal, že podrobnejšie informácie o minimálnom dôchodku od 1. januára 2021 sú zverejnené na webovej stránke www.socpoist.sk.

Koniec diskriminácie

Od Nového roka sa odstránia neprávosti, ktoré pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku vznikli ženám ročníkov 1957 až 1963. Po novom sa im už bude zohľadňovať výchova dieťaťa.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú pripravila trojica poslankýň Petra Krištúfková (Sme rodina), Anna Zemanová (SaS) a Katarína Hatráková (OĽANO).

Na Slovensku sa stanovil dôchodkový strop na úrovni 64 rokov, avšak ženy idú do dôchodku skôr za každé jedno vychované dieťa. Platná zmena však podľa poslankýň diskriminovala ženy narodené v rokoch 1957 až 1963, ktorým sa neodpočítavalo šesť mesiacov za výchovu dieťaťa.

Zákonodarkyne preto predložili novelu zákona, ktorá to zmení. „Bude naplnený ústavný princíp a odpočíta sa im polrok za každé vychované dieťa. Druhou kategóriou sú ženy, ktoré budú mať mix odpočtu rokov plus kompenzáciu, treťou kategóriou sú ženy, ktoré sa spravodlivosti nedočkali a odišli do dôchodku bez toho, aby bol naplnený ústavný princíp a nebol im odpočítaný polrok za dieťa,“ priblížila v pléne poslankyňa Krištúfková.

