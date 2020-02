Dnes o 17:50 Správy Zo Slovenska Smrtiace náboje: Na súde vo veci vraždy Jána a Martiny prehovoril znalec

Na súde vystúpil aj znalec z oblasti kriminalistickej balistiky. Jeho slová potvrdili výpoveď jedného z obžalovaných.

Zdroj: TASR

Náboje použité na vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej boli upravované. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku to v pondelok uviedol súdny znalec z oblasti kriminalistickej balistiky Miroslav Šimonič. Potvrdil tak výpoveď obžalovaného Miroslava M., ktorý sa ku vražde pred senátom ŠTS priznal.

Menej hlučné výstrely

Šimonič vo svojej výpovedi povedal, že boli náboje delaborované, čo znamená, že bolo znižované množstvo pušného prachu. To potvrdzuje výpoveď obžalovaného Miroslava M., ktorý ich upravoval na to, aby bola zbraň pri výstreloch menej hlučná a nepopierala tým účel vyrobeného tlmiča.

Obhajcovia obžalovanej Aleny Zs. sa snažili počas kladenia otázok znalcovi zistiť, či bolo možné, aby boli na skutok vraždy použité dve rôzne zbrane. To by spochybňovalo svedeckú výpoveď Miroslava M. Splnomocnenec poškodených Daniel Lipšic takúto otázku namietal ako špekulatívnu, súd mu vyhovel a otázku zamietol. Lipšic so splnomocnencom poškodenej Zlatice Kušnírovej Romanom Kvasnicom zhodnotili, že sa výpoveď znalca do značnej miery zhoduje s tou Miroslava M. Obhajca Aleny Zs. Štefan Neszméry sa na to pozerá opačne a tvrdí, že výpoveď potvrdila možnosť prítomnosti druhej strelnej zbrane.

Vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vypovedali v pondelok pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku aj znalci z oblasti medicíny, antropológie a chémie. Po ich výpovediach senát pojednávanie prerušil do utorka (4. 2.).

Prehovoria ďalší odborníci

V utorok sa očakáva výpoveď znalcov aj z oblasti psychológie a psychiatrie. Vypovedať má aj Anton Heretik, ktorý robil psychologické posudky obžalovaným Alene Zs., Miroslavovi M. a Tomášovi Sz. Marian K. sa psychologickému skúmaniu od Heretika odmietol podrobiť. Na utorkové pojednávanie Marian K. nepríde, keďže požiadal o konanie v neprítomnosti.

V súvislosti s výsluchom znalcov navrhol obhajca Aleny Zs. Štefan Neszméry, aby bola vylúčená verejnosť. Uviedol totiž, že Alena Zs. nedáva súhlas na to, aby sa verejnosť oboznamovala s jej zdravotným stavom.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Z vraždy novinára a jeho snúbenice sú obžalovaní Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Marian K. si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za ňu právoplatne odsúdený. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav M., v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian K., sprostredkovateľka Alena Zs. a jeden z vykonávateľov Tomáš Sz. naďalej trvajú na svojej nevine.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR