2. február 2024 Lucia Lauková Krimi Smutný prípad muža bez domova: Niekoľko dní ležal na chodbe v nemocnici, nemal kam ísť O muža bez domova sa niekoľko dní nemal kto postarať. Po ošetrení a prepustení z nemocnice ležal niekoľko dní na nemocničnej chodbe.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Muž bez domova mal stráviť na nemocničnej chodbe niekoľko dní. V zlom stave ho našli dobrovoľníci z komunity sv. Egídia, ktorý mu privolali záchranku.

Následne bol ošetrený a hospitalizovaný na traumatológii. Po pár dňoch zomrel na internom oddelení na zlyhanie orgánov. Na smutný prípad, ktorý nie je na Slovensku ojedinelý, poukázala RTVS.

Po hospitalizácii nemal kam ísť

Pána Ladislava priviezli do nemocnice v Galante začiatkom novembra pre podchladenie a po epileptickom záchvate. „Hneď ako prvýkrát prišiel, hospitalizovali ho. A bol tu od 3. do 7. novembra. Potom ho prepustili,“ povedal pre RTVS primár urgentného príjmu z Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša Galanta Jozef Fatrsík.

Sanitka ho odviezla do miesta trvalého pobytu – Šale, kde sa ho však žiadne zariadenie neujalo. Zakrátko opäť skončil v nemocnici.

„Čiže 17. 11. ho znova doviezli ako suspektnú opitosť. Doktor tu píše, že bol pri vedomí, orientovaný, odpovede adekvátne. Čiže, keď ho ráno videl, bolo dobre, 11.30 h. prišiel a už je dezorientovaný, nekľudný, asi si vypil, predpokladám,“ priblížil Fatrsík.

Zlyhal systém?

Tento prípad otvoril otázku, kto sa má o takýchto ľudí postarať. Nemocnica mužovi poskytla zdravotnú starostlivosť, no tvrdí, že nie je hotel, aby poskytovala aj ubytovanie.

Mesto Šaľa sa zas bráni, že nedisponuje zariadením, do ktorého by ľudí so závažným zdravotným problémom umiestnili. Prípadom sa už zaoberá verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Ten vidí problém v tom, že Slovensko nemá zákon o sociálno-zdravotnej starostlivosti.

„Zákon, ktorý by rozdelil kompetenciu medzi nemocnicu a poskytovateľa sociálnych služieb. Často je to ten ping-pong medzi dvoma systémami, ktorý by sa dal pekne ošetriť,“ uviedol pre RTVS Dobrovodský.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk