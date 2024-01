1. január 2024 Zo Slovenska ŠOK pre Rytmusa a Alagič: Za bieleho dňa sa k nim vlámal zlodej! ČO si odniesol z domu? V dome Patrika Rytmusa Vrbovského a jeho manželky Jasminy Alagič vyčíňal zlodej! Za obeť mu padli 30-tisícové hodinky a to nie je zďaleka všetko.

Celebritný manželský pár okradli uplynulú sobotu a to počas bieleho dňa. Podľa informácií portálu Pluska.sk sa zlodej dostal do domu pravdepodobne tak, že najprv preskočil plot a potom si otvoril dvere na terasu.

Krádež za desaťtisíce

Z domu podľa Plusky ukradol zlaté hodinky značky Rolex v hodnote 30-tisíc eur, zlaté náramky aj retiazky, zásnubný prsteň, zlatú retiazku s veľkou hlavou Ježiša či značkový kufor za 4-tisíc eur a celkovo si mal odniesť veci v hodnote až 84-tisíc eur.

Neboli doma

Rodinka sa v tom čase nenachádzala doma. „Sme vďační, že to dopadlo tak, ako to dopadlo a teda, že nemáme žiadnu fyzickú, psychickú a v podstate ani materiálnu ujmu, takú, ktorá by nás naozaj veľmi mrzela. Doba je všelijaká, ľudia sa uchyľujú k všeličomu, ale je to asi väčší odkaz pre nás, že si to tu máme ešte viac chrániť. Až keď niečo také zažijete, tak to pochopíte, ale nerada by som túto situáciu príliš dramatizovala, pretože nemáme, zaplať Pánboh, také veľké škody,“ cituje Pluska Jasminu Alagič.

Krádež do jedného z domov v obci Malinovo potvrdil pre portál aj hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff avšak s tým, že viac informácií vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť.

