Zdroj: TASR/Martin Baumann ŠOK v politike! V OĽANO tvrdia, že Matovič má dôkazy, ktoré usvedčia Sulíka z KORUPCIE! Najprv boli spolu vo vláde, teraz zbroja proti sebe! Predseda hnutia OĽANO Igor Matovič má mať dokumenty, ktoré usvedčujú šéfa SaS Richarda Sulíka z korupcie. 5. február 2023 han Politika

Ide do tuhého

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že Matovič si to potrebuje skompletizovať a potom s tým oboznámi verejnosť. Šipoš konkrétne nevie, o čo ide. Poslanec parlamentu a podpredseda SaS Branislav Gröhling si myslí, že Sulík sa bude brániť.

Z Matovičovej strany ide podľa neho buď o trestný čin ohovárania alebo zadržiavania dôkazov. Gröhling sa domnieva, že Sulík podnikne v tejto súvislosti právne kroky.

OĽANO po voľbách podľa Šipoša určite nepôjde do vlády so Smerom-SD, Hlasom-SD, ĽSNS a Republikou. „S ostatnými si vieme sadnúť a rokovať. Aj SaS musí pochopiť, že spolu nemáme 70–80 percent. My tu máme tesne 50 percent, ak prídu všetci pravicoví demokratickí voliči voliť,“ podotkol Šipoš.

S kým pôjde SaS?

SaS pôjde do volieb samostatne, súčasťou jej kandidátky môžu byť osobnosti. Gröhling potvrdil, že prebiehajú diskusie, no chcú si byť v strane istí, že tí ľudia majú liberálne, demokratické a prozápadne nastavenie. Po voľbách SaS určite nechce spolupracovať so Smerom-SD, ĽSNS a Republikou. Čo sa týka povolebnej spolupráce s Hlasom-SD, bude pre SaS dôležité, ako sa pozerá na kauzy svojich ľudí, a ako by hlasovali napríklad pri registrovaných partnerstvách. Spoluprácu s Matovičom si Gröhling predstaviť nevie.

Ak sa k moci vráti Robert Fico (Smer-SD), bude to podľa Gröhlinga najmä vďaka práci OĽANO a podporovaniu Sme rodina. Skonštatoval tiež, že predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová sedí teraz niekde v kúte a čaká, aké poradové miesto dostane na kandidátke OĽANO.

„Toto bude najtvrdšia predvolebná kampaň, ktorá stojí pred nami,“ zhodnotil Šipoš. Garantuje, že hnutie bude bojovať proti mafii, korupcii a bude chcieť pomáhať rodinám, chorým a starším. Kampaň SaS bude podľa Gröhlinga konštruktívna a strana bude predkladať cielené návrhy pre ľudí.

