Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Vyrazte medzi ľudí, stretnete svoju novú lásku Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 11. júla do 17. júla? 10. júl 2022 Magazín

10. júl 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Vyrazte medzi ľudí, stretnete svoju novú lásku Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 11. júla do 17. júla?

BARAN

V tomto týždni sa vám bude na pracovisku mimoriadne dariť zvládať aj tie najkomplikovanejšie úlohy, za čo si u vašich nadriadených okrem uznania vyslúžite aj ich priazeň na ďalšie vaše aktivity alebo nové projekty. V osobnom živote máte pred sebou pokojné a pohodové dni. V zamestnaní ste úspešní, preto môžete vašu pozornosť zamerať na vašu rodinu a partnerov. Ozaj ich tým potešíte, pretože už im dlhší čas chýba vaša spoločnosť.

BÝK

V pondelok a v utorok sa v zamestnaní snažte neriešiť nič dôležité, pretože nebudete schopní uzavrieť to tak, ako by ste chceli. Od stredy do piatku, sa už budete môcť bez obáv venovať všetkým vašim povinnostiam. V partnerskom spolužití, ak ste zadaní, očakávajte celý týždeň naplnený láskou, otvorenými vyznaniami a vášňou. V piatok by ste si mohli spoločne naplánovať romantický večer, kde nebudete ničím a nikým rušení.

BLÍŽENCI

Síce vás od pondelka do stredy na vašom pracovisku čakajú hlavne prekážky a problémy, ale vy ich s bravúrou dokážete všetky úspešne zvládnuť. Počas štvrtku a piatku sa vám bude dariť, takže stihnete dohnať aj všetko zameškané. V osobnom živote, v partnerskom a v rodinnom spolužití ste taktiež spokojní. Vy, čo ste nezadaní, máte v tieto dni možnosť tento stav zmeniť. Lásku máte na dosah.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk