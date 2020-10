Dnes o 20:11 Milan Hanzel Správy ŠOK z úst premiéra na tlačovke: Boris Kollár mal vážnu autonehodu! FOTO

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) mal vážnu autonehodu v Bratislave.

8 Galéria

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sobotňajšej tlačovej konferencii v Námestove. Podľa informácií TV JOJ k nehode došlo na Mramorovej ulici smerom na ulicu Svornosti v hlavnom meste. Vládne vozidlo, v ktorom sa viezol predseda parlamentu sa tam zrazilo s osobným autom. Kollára previezli do Nemocnice sv. Michala. Na miesto nehody už prišli rodinní príslušníci.

Čo sa stalo?

Premiér Matovič priblížil, že pri nehode sa zranil Kollár s jeho ochrankárom a vodičom.

„Predseda parlamentu, ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, mal vážnu dopravnú nehodu v Bratislave. Bol zranený spolu so svojím ochrankárom a vodičom. Držíme týmto trom ľuďom palce, aby mali čo najmenšie dosahy na svoje zdravie,“ povedal Matovič s tým, že podľa jeho informácií nemali byť z ich strany porušené dopravné predpisy.

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) je v nemocnici a je pri vedomí. Aktuálne ho podrobujú sérii vyšetrení, rozsah zranení zatiaľ známy nie je. Uviedla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Štyria zranení

Počet účastníkov dopravnej nehody, ktorým v sobotu podvečer pomáhali záchranári v Bratislave, stúpol na štyroch.

Uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová s tým, že jedného z účastníkov previezli do nemocnice s viacerými zraneniami, štvrtý účastník transport odmietol.

„Jedného z účastníkov transportovali do nemocnice s viacerými poraneniami celého tela, tzv. polytraumou. Počas prevozu bol pri vedomí a v stabilizovanom stave. Ďalší dvaja zranení, muž a žena, si poranili hlavu a hrudník a boli taktiež prevezení do nemocnice. Štvrtý účastník nehody transport do nemocničného zariadenia odmietol,“ priblížila Krčová.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR