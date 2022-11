Zdroj: Ikar Šokujúce rodinné tajomstvá... Je tu príbeh Výnimočná od Kataríny Gillerovej Zavčas rána našla muža s vyvrátenými očami a zvratkami v perinách. Končeky prstov mal krvavé, ako nimi v bolestiach driapal o čelo postele. Prezliekla vankúš a napravila ho vyššie, aby nebolo v dreve vidieť hlboké škrabance. Poumývala mu ústa aj krv na zodratých prstoch s polámanými nechtami. 13. november 2022 Tlačové správy

Šokujúce rodinné tajomstvá... Je tu príbeh Výnimočná od Kataríny Gillerovej Zavčas rána našla muža s vyvrátenými očami a zvratkami v perinách. Končeky prstov mal krvavé, ako nimi v bolestiach driapal o čelo postele. Prezliekla vankúš a napravila ho vyššie, aby nebolo v dreve vidieť hlboké škrabance. Poumývala mu ústa aj krv na zodratých prstoch s polámanými nechtami.

Telo ešte nebolo stuhnuté. Trochu sa ponamáhala, kým ho dostala zo skrútenej polohy, aby ležal na posteli vystretý…

Katarína Gillerová je obľúbená slovenská autorka, ktorá má na svojom konte už 21 kníh. Jej najnovší román Výnimočná opäť ponúka pútavý dej s prekvapujúcimi zvratmi a témy, ktoré chytia za srdce každú ženu.

Nesmierny obdiv, ktorý pätnásťročná modelka Diana pociťuje k fotografovi Alanovi, jej pomáha prekonať bolesť spôsobenú otcovým odchodom od rodiny. Ich vzťah neskôr prerastie do vášnivej lásky. Napriek tomu, že Alan sa nechce viazať, Diana dosiahne, že začnú spolu žiť a narodí sa im dcérka. Alan si vo vzťahu kladie tvrdé podmienky, no mladá žena sa cíti šťastná a je ochotná splniť milovanému mužovi každé jeho želanie.

Po čase do ich života zasiahne tragická nehoda v otcovej novej rodine a Diana sa ocitne pred životnou výzvou: zabudnúť na nenávisť a pomôcť tým, čo to potrebujú. Nie vždy sa jej však dostáva zaslúženého uznania. Sklamaná Diana sa preto rozhodne odísť a pátrať v rodinnej histórii spred desaťročí. Vďaka tomu na povrch vyplávajú nielen šokujúce udalosti v jej vlastnej rodine, ale aj príbehy ľudí, ktorých chamtivosť a nešťastie viedli na začiatku 20. storočia ku kriminálnym činom nebývalého rozsahu.

„Prečo Výnimočná?“ pýta sa Katka Gillerová. „Toto slovo Dianu sprevádza od detstva s poznámkou, aby nezabudla, že je potomkom maďarského grófa, ktorý sa zaľúbil do Dianinej prababky, krásnej Judity.“

Diana sa neskôr dozvedá o príbehoch starých vyše sto rokov a je šokovaná. Sú spojené s neskutočnými kriminálnymi činmi. „Tieto skutočnosti opísané v románe som sa náhodou dozvedela pred rokmi, keď som so strýkom cestovala cez oblasť južného Maďarska a on ma na to upozornil. Pýtal sa ma, či o tom viem, či som o tom počula,“ približuje hlavnú zápletku svojho románu Katka Gillerová.

Prezradíme len, že ide o obrovské množstvo otráv ľudí arzénom, v tom čase na území veľkej biedy a chudoby v rokoch 1911 až 1929. Čiže počas 1.svetovej vojny, aj po rozpade Rakúsko-Uhorska. „Po odhalení týchto zločinov prebehol aj súdny proces a veľa aktérov odsúdili,“ dodáva autorka príbehu Výnimočná. Precízne si tieto prípady naštudovala, pátrala na internete a prekladala si ich svojpomocne z maďarčiny. V tom období totiž zúfalí ľudia riešili svoje problémy zúfalými činmi.

V súčasnosti je táto oblasť bohatá na minerálne pramene, čo prinieslo ľuďom prosperitu a úplne iný život ako bol pred sto rokmi.

Pozrite si video autorky Katky Gillerovej:

Zdroj: YouTube.com

Milan Buno, knižný publicista

