5. november 2023 Zo zahraničia ŠOKUJÚCE slová ministra: Za jednu z možností označil zhodenie atómovej BOMBY na pásmo Gazy Vyjadrenie ministra pre záležitosti Jeruzalema a kultúrne dedičstvo kritizoval premiér Benjamin Netanjahu aj šéf izraelského rezortu obrany Joav Galant.

Jeden z členov izraelskej vlády pripustil, že zhodenie atómovej bomby na pásmo Gazy v prebiehajúcom konflikte medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas je jednou z možností. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu toto vyjadrenie v nedeľu kritizoval. TASR prevzala správu z agentúry AP a AFP.

Radikálne riešenie

Izraelský minister pre záležitosti Jeruzalema a kultúrne dedičstvo Amichaj Elijahu, člen krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma Jehudit), v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Kol BaRama povedal, že nie je úplne spokojný s rozsahom izraelských odvetných útokov na palestínskych územiach.

Moderátor sa ho následne opýtal, či by obhajoval zhodenie „nejakého typu atómovej bomby“ na pásmo Gazy, aby „všetkých zabil“. „Je to jedna z možností,“ odpovedal Elijahu.

Minister sa neskôr v príspevku na sociálnej sieti snažil svoje vyjadrenie vysvetliť. „Každý rozumný človek by pochopil, že tento komentár bol metaforický. Rozhodne však musíme na terorizmus reagovať rázne a neúmerne,“ uviedol.

Premiér zakročil

Netanjahu podľa izraelských médií reagoval, že predmetné tvrdenie je „odtrhnuté od reality“.

„Izrael a (Izraelské obranné sily) IDF konajú v súlade s najvyššími štandardmi medzinárodného práva, aby sa vyhli ublíženiu nebojujúcim – a budeme v tom pokračovať, kým nedosiahneme víťazstvo,“ povedal. Izraelský premiér zároveň až do odvolania pozastavil účasť Elijahua na zasadnutiach vlády.

Vyjadrenie ministra pre záležitosti Jeruzalema a kultúrne dedičstvo odsúdil aj šéf izraelského rezortu obrany Joav Galant. „Je dobré, že takíto ľudia nemajú na starosti bezpečnosť Izraela,“ uviedol.

Proti humanitárnej pomoci

Elijahu v rozhovore pre Kol BaRama taktiež namietal proti poskytovaniu humanitárnej pomoci do Gazy. „Nebudeme nacistom poskytovať humanitárnu pomoc,“ povedal. Tvrdil totiž, že všetci civilisti v Gaze sú zapojení do konfliktu, informovala agentúra DPA s odvolaním na denník Times of Israel (TOI).

Minister je zástancom názoru, aby Izrael znovu získal administratívnu kontrolu nad pásmom Gazy. Na otázku o osude palestínskeho obyvateľstva odpovedal: „Môžu ísť do Írska alebo púšte, monštrá v Gaze by mali nájsť riešenie sami.“ Elijahu nie je členom izraelského bezpečnostného ani vojnového kabinetu.

Izrael nikdy oficiálne nepriznal ani nepoprel, že má k dispozícii jadrovú zbraň, pripomína AFP.

