8. marec 2024 Rastislav Búgel Regióny Šokujúce VIDEO: Uprostred cesty ležali dvaja ľudia! Okoloidúci ich len obchádzali Dvojica ľudí ležala uprostred cesty, no nikto sa nepristavil. Ľudia len chodili okolo a natáčali si ich. Pomohol až kamionista.

Počas týždňa boli Ružomberčania svedkami nezvyčajnej situácie. Uprostred cesty, na priechode pre chodcov na hranici mesta Ružomberok a obce Likavka, ležali dvaja ľudia, ktorí blokovali dopravu.

Okoloidúci len nechápavo krútili hlavami. Jeden z nich všetko zachytil na video.

Iba prechádzali okolo

Kým dvojicu chodec natáča, žena na neho zo zeme vykrikuje nadávky a ukazuje mu hanlivé gestá. Obaja ležiaci na ceste mali zjavne problém s koordináciou pohybov.

Muž sa po chvíli tackavo postaví, no ženu nechá ležať uprostred cesty. Hoci v okolí prechádzajú chodci, nikto ležiacej žene nepomohol.

Pomohol až vodič nákladného auta

Situáciu sa rozhodol riešiť až vodič nákladného auta.

Vystúpil a začal ženu dvíhať.

V tom momente sa pridal aj ďalší muž a spoločnými silami ženu postavili a pomohli jej prejsť mimo cestu.

Nahnevaní ľudia

Pod videom sa rozprúdila diskusia. Kým jedni považovali situáciu za humornú, ďalší neskrývali rozhorčenie.

„Je to smutný pohľad, ale natáčať si to, nechať ju/ho ležať na ceste, je trošku úbohé… Však druhý to spraví za mňa, však,“ napísal jeden z komentujúcich a ďalší dodáva komentár v podobnom duchu: „Hlavne bolo treba točiť, nie aby ich odniesli.“

Pridáva sa ďalšia: „To ako naozaj musel vystúpiť kamionista, aby človeku pomohol? Je jedno, či je opitý, je to človek a tomu šoférovi, čo ho obišiel tlieskam. Veľmi dobrý človek si. Čo to je s vami do frasa? Ste horši ako zvieratá.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk