25. október 2020 Regióny Ochranári sa prudko pustili do mesta Vysoké Tatry: TOTO ste spravili schválne?

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR vyzval mesto Vysoké Tatry na zabezpečenie komunálneho odpadu. Mesto reaguje.

Zdroj: TASR/František Iván

Dlhodobo nezabezpečený a voľne prístupný odpad je hlavnou príčinou výskytu medveďa v meste. Ochranári o tom informujú na webovej stránke.

Nezabezpečené kontajneri

Pracovníci zásahového tímu vykonávajú na území mesta monitoring po nahlásení výskytu medveďa a hliadkujú. Cieľom je zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a averzívnej terapie medveďa. Za posledný mesiac zrealizovali 19 takýchto výjazdov, priblížila manažérka pre komunikáciu ŠOP SR Anna Weissová.

Mesto Vysoké Tatry však podľa ochranárov pri riešení tohto problému nespolupracuje. „Aj napriek opakovaným odporúčaniam ŠOP SR a Správy Tatranského národného parku (TANAP) a žiadostiam o riešenie problematiky nezabezpečeného komunálneho odpadu vedenie mesta Vysoké Tatry dlhodobo zanedbáva povinnosti ustanovené v zákone o odpadoch, a to aj napriek tomu, že si je vedomé následkov, ktoré dlhodobým neriešením situácie s odpadom vznikajú,“ tvrdí Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Veľké rozostupy

Pracovníci zistili, že v súčasnosti je najzávažnejší problém s nezabezpečeným odpadom v časti Dolný Smokovec-Pod lesom. „Hoci v predmetnej lokalite boli vybudované kontajnerové stojiská, ich výrazným technickým nedostatkom sú veľké rozstupy mreží, ktoré umožňujú medveďom manipuláciu s odpadovými nádobami a ich následné prevrhnutie, výsledkom čoho je následná konzumácia odpadu a opakovaný výskyt medveďov v intraviláne,“ uvádza zásahový tím v písomnej výzve adresovanej primátorovi Jánovi Mokošovi.

Problémom sú podľa ochranárov aj odpadové nádoby mnohých súkromných rekreačných zariadení.

Tie by sa mali nahradiť nádobami so zabezpečením proti vnikaniu medveďov. Následne by sa malo pravidelne kontrolovať dodržiavanie nariadenia, odporúča ŠOP.

Zásahový tím urobil v júli analýzu zabezpečenia odpadu. Vyplynulo z nej, že na území Vysokých Tatier nie je vôbec zabezpečených 43 percent odpadu a 33 percent je zabezpečených nedostatočne. Pracovníci ŠOP, ktorí sú pravidelne v teréne, nápravu ani napriek opakovaným výzvam nezaznamenali. „Obávame sa, že ďalším ignorovaním odporúčaní ŠOP SR a Správy TANAP-u sa nám nepodarí predchádzať výskytu medveďa hnedého v intraviláne mesta Vysoké Tatry,“ uzavrel zásahový tím.

Mesto reaguje

Mesto podľa jeho hovorkyne Daniely Birkovej odmieta tvrdenia, že problém nerieši či nespolupracuje.

Birková poukazuje, že mesto dlhodobo rieši problém výskytu medveďa pri kontajneroch všetkými možnými spôsobmi a informuje verejné inštitúcie. Inštaluje aj elektrické ohradníky či staničky a spolupracuje na nových zabezpečeniach kontajnerových stojísk.

„Samospráva teda odmieta tvrdenia, že daný problém nerieši či nespolupracuje. Chránime svojich obyvateľov a návštevníkov všetkými dostupnými spôsobmi. Nielen mestská polícia stav monitoruje a zver plaší, ale aj snahy samosprávy vždy smerujú k efektívnemu legislatívnemu riešeniu situácie,“ uviedla Birková. K problematike zaujme stanovisko až po uzavretí inšpekčnej kontroly.

Monitorovanie vraj nestačí

Na území mesta vykonávajú pracovníci Zásahového tímu pre medveďa hnedého ŠOP SR monitoring po nahlásení výskytu medveďa a hliadkujú. Mesto sa však domnieva, že samotné monitorovanie v súčasnosti nestačí. „Prosíme, aby zásahový tím riešil najmä jeho výskyt v bezprostrednej blízkosti ľudí. Denne nás medvede ohrozujú na sídliskách, v okolí záhrad a sme presvedčení, že zásahový tým situáciu nemonitoruje dosť efektívne,“ hovorí Birková.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) eviduje podnet od ŠOP SR týkajúci sa nezabezpečenia komunálneho odpadu pred prístupom medveďa hnedého vo Vysokých Tatrách z júla. „V súčasnosti prebieha šetrenie uvedeného podnetu, pričom inšpekcia spolupracuje v tejto veci so zástupcami ŠOP SR. Keďže šetrenie podnetu k dnešnému dňu nie je ukončené, nie je možné v tejto veci poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla Lesná.

Vložil sa aj minister

K situácii sa vyjadril aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO), ktorý ocenil nasadenie pracovníkov ŠOP. „Veľmi si vážim zodpovednú prácu orgánov ochrany prírody v rámci zaistenia bezpečnosti obyvateľstva a majetku. Základom prevencie a dlhodobého riešenia problému však vždy bude prístup obcí,“ podotkol.

Pozvánka na hostinu?

Začiatkom októbra sa na nočnom zásahu ŠOP SR zúčastnil aj štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča, ktorý tiež poukazuje na dôkladné zabezpečenie kontajnerových stojísk. „Pri stretnutí s medveďom ľudia okamžite žiadajú odstrel tejto vzácnej a chránenej šelmy, ktorá nie z vlastnej viny stratila plachosť. Veď kto by neprijal pozvánku na výdatnú hostinu? Riešenie je pritom veľmi jednoduché,“ povedal Kiča.

Hlavnou príčinou pohybu medveďa je podľa mesta Vysoké Tatry jeho premnoženie, skonštatovala Birková. V mesiaci október bolo nahlásených mestskej polícii vo Vysokých Tatrách 76 výskytov medveďa hnedého a 11 výjazdov. V septembri to bolo 134 výskytov a 21 výjazdov.

Medvede sa nepotulujú len po Tatrách. Takúto rodinku videli ľudia pri Kremnici.

Zdroj: Policajný zbor SR

Zdroj: TASR/Dnes24.sk