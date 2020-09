28. september 2020 MI Ako ušetriť Spočítali sme za vás! Ktorá ponuka zdravotnej poisťovne je najvýhodnejšia?

Na prípadnú zmenu zdravotnej poisťovne už zostáva čas len do 30. septembra. VšZP, Dôvera i Union sa predbiehajú v ponukách, ktoré majú klientom ušetriť kopu peňazí. Často je v tom háčik.

Ak uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne s cieľom ušetriť na poplatkoch v ambulanciách a lekárni, máte čas už len do stredy. Všetky tri poisťovne aktuálne ponúkajú svojim klientom výhodné benefity, ktoré sa sústreďujú najmä na finančne náročnú starostlivosť o zuby a doplatky za lieky. Treba si však veľmi podrobne prečítať podmienky.

Zdravotné poisťovne predlžujú otváraciu dobu na pobočkách

Všeobecná zdravotná poisťovňa uviedla, že v pondelky a v stredy pracujú na 60 kontaktných miestach do 17.00 h . Call centrum VšZP má predĺžené úradné hodiny do stredy do 21.00 h.

. Call centrum VšZP má predĺžené úradné hodiny do stredy do 21.00 h. ZP Dôvera od pondelka do utorka (29. 9.) má zákaznícku linku dostupnú až do 19.00 h .

. ZP Union predĺžila na všetkých svojich pobočkách otváracie hodiny, a to v stredu do 20.00 h.

Zuby vedú

Nie je to náhoda, že zdravotné poisťovne sa snažia zlákať nových poistencov práve na možnosť ušetriť u zubára. Cena za stomatologické zákroky sa bežne šplhá do výšky stoviek eur a pre mnoho pacientov je to skutočne najväčšia finančná záťaž.

Všeobecná zdravotná poisťovňa aktuálne ponúka nový produkt Peňaženka zdravia, ktorý ponúka „bonus až 800 eur nielen na zdravie zubov, ale aj na prevenciu, oči či príspevky na lieky a dietetické potraviny.“

Lenže pri rozbalení celej ponuky sa klient dozvie, že 800 eurový bonus je myslený na celú skupinu 4 – 8 osôb, ktorú si musí v poisťovni zaregistrovať. Následne si bonusové peniaze môžu do určitej miery medzi sebou presúvať, takže jeden človek môže v ideálnom prípade získať príspevky do výšky 450 eur.

A keď sa ponuka rozmení na ešte drobnejšie detaily, výsledok je taký, že konkrétne na ošetrenie zubov ponúka VšZP bonus 120 eur ročne. Lenže háčik je v tom, že pacient si peniaze nemôže vybrať na jeden drahý zákrok, aby významnejšie ušetril.

„V Peňaženke zdravia máte možnosť čerpať bonus 4-krát ročne až do výšky 30 € na doplatky u zmluvného stomatológa napríklad na plombovanie, dentálnu hygienu, anestézu či strojček na zuby,“ uvádza na svojej stránke VšZP. Peňaženka zdravia je aktívna od 1. januára 2021.

Čo sa oplatí

Takýto stomatologický benefit ponúka svojim poistencom aj Dôvera a v rámci konkurenčného boja chce ísť ešte ďalej. Klientom ponúka viac ako VšZP, ale len z istého hľadiska.

Dôvera prepláca od 1. januára 2021 až 150 eur ročne na zubára alebo dentálnu hygienu. Ale aj v tomto prípade nie je možné si príspevok vybrať naraz, ale len postupne v rámci piatich ošetrení, pričom na jeden zákrok získa pacient maximálne 30 eur, teda rovnako ako vo VšZP.

Ak teda človek plánuje viac ako štyri menšie zubárske zákroky, napríklad plombovanie zubov a dentálnu hygienu, môže byť pre neho zaujímavejšia ponuka od Dôvery, ktorá ponúka o jeden 30 eurový príspevok ročne viac.

Ak by však pacient chcel ušetriť na jednom veľkom a drahom stomatologickom zákroku, môže byť pre neho výhodnejšia ponuka zdravotnej poisťovne Union. Dostane síce menej, len sto eur, ale môže ich vyčerpať jednorazovo.

„Príspevok 100 eur na zuby v Unione nie je obmedzený na počet ošetrení, ani počtom žiadostí. Jediný limit je finančný, teda môžete požiadať o príspevok aj viackrát za rok, dohromady za ošetrenia vo výške 100 eur ročne.“

Vo všetkých troch poisťovniach je však dôležité si preveriť, na aké stomatologické zákroky sa benefity vzťahujú. Štandardne to býva plombovanie, zubné korunky a dentálna hygiena.

Každý potrebuje niečo iné

Potreby každého človeka sú iné a najmä v oblasti starostlivosti o zdravie má každý pacient iné priroty. Pre mnohých poistencov nemusia byť benefity na zuby tie najdôležitejšie a mal by hľadať v ponukách poisťovní výhody, ktoré zodpovedajú jeho potrebám.

Ak máte v rodine človeka, ktorý pravidelne potrebuje lieky na predpis s vysokými doplatkami, môže byť pre vás určujúci tento benefit.

Všeobecná zdravotná poisťovňa v Peňaženke zdravia ponúka bonus do výšky 200 eur na doplatky za lieky a dietetické potraviny, ktoré predpísal zmluvný lekár pre deti do 18 rokov a ich rodičov.

Ešte vyšší bonus prináša konkurencia. Dôvera ponúka rodičom a ich deťom od januára vrátenie doplatkov až 300 eur na jedného poistenca.

Ak viete, že chorľavé máte len deti, môže byť zaujímavejšia ponuka Unionu. „Doplatky za lieky pre deti poistené v Union zdravotnej poisťovni vrá­time bez akéhokoľvek finančného limitu,“ uvádza poisťovňa.

Union má však podmienku, aby rodič, ktorý žiada o doplatky za lieky pre dieťa, bol tiež jej poistencom a malý pacient môže mať maximálne 17 rokov.

Pre poistencov s vysokými dioptriami môže pri výbere poisťovne zavážiť benefit VšZP. V rámci Peňaženky zdravia ponúka bonus až do výšky 100 € na doplatky za okuliarový rám a okuliarové šošovky pri výške dioptrie nad +4/-4 pre deti do 18 rokov a príspevok na okuliarové šošovky pre dospelých pri výške dioptrie nad +6/-8.

Všetky tri poisťovne na svojich stránkach ponúkajú širokú ponuku rôznych ďalších výhod pre svojich poistencov v podobe špeciálnych zliav na rôzne vyšetrenia, kúpele, iné druhy poistenia, či nákupy výživových doplnkov a detských potrieb.

Každý si tak môže vybrať poisťovňu, ktorá najlepšie vyhovuje jeho potrebám a dosiahne maximálnu úsporu. Vždy je však dôležité skontrolovať aj zazmluvnenú sieť konkrétnej poisťovne s lekármi vo vašom okolí.

Zdroj: Dnes24.sk