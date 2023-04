Foto: Monika Hanigovská / Zdroj: Dnes24.sk Spoj, ktorý si Slováci obľúbili, sa vracia: VLAKOM priamo do Chorvátska trikrát za týždeň Spoj priamo do populárnej dovolenkovej destinácie Slovákov sa osvedčil a vráti sa aj túto sezónu. Predaj lístkov je už spustený. 4. apríl 2023 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie

4. apríl 2023 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie Spoj, ktorý si Slováci obľúbili, sa vracia: VLAKOM priamo do Chorvátska trikrát za týždeň Spoj priamo do populárnej dovolenkovej destinácie Slovákov sa osvedčil a vráti sa aj túto sezónu. Predaj lístkov je už spustený.

Foto: Monika Hanigovská / Zdroj: Dnes24.sk

Spoločnosť RegioJet ohlásila spustenie predaja cestovných lístkov na nočné vlakové spoje do Chorvátskej Rijeky. A to vrátane naviazaných autobusových spojov do viacerých destinácií na celom pobreží Jadranu. Známy prepravca o tom informuje na svojom webe.

Tri razy do týždňa

Prvý raz spustil dopravca linku do Chorvátska v roku 2020 a spoje sa stali veľmi obľúbenými.

Vlaky budú chodiť z Česka do Rijeky od 16. júna do konca septembra trikrát za týždeň. Nastúpiť sa bude dať aj na Slovensku.

Z Prahy budú vlaky odchádzať vždy v utorok, v piatok a v nedeľu, z Rijeky späť zas v pondelok, v stredu a v sobotu.

Bez pasových kontrol

To, že Chorvátsko vstúpilo do Schengenského priestoru, túto sezónu zvýši komfort cestujúcich. „Už nebudú prebiehať hraničné pasové kontroly, ktoré v predošlých rokoch budili cestujúcich a predlžovali dĺžku cestovania,“ pripomína RegioJet.

Dopravca sa tento rok rozhodol dať dovolenkovému spoju aj meno. „Tento rok sme sa rozhodli, že spoje medzi Českom, Slovenskom a Chorvátskom pomenujeme. Vybrali sme názov, ktorý linku vtipne vystihuje – Jadran Rijekovič,“ uviedla projektová manažérka RegioJetu Tereza Ptáčková.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a na Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk