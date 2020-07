14. júl 2020 Tlačové správy Spoznajte Rodinné LOVEstories Mariána Miezgu

Marián Miezga počas posledných mesiacov vymenil rolu herca za úlohu zabávača a učiteľa svojich dvoch synov.

Zdroj: Orange

Svoje rodinné LOVEstories si užívali aj vďaka internetu, mobilu a televízii od Orangeu.

Ak máte doma 10 a 8-ročných synov, tak vám nuda nehrozí. Filip a Boris sú so svojim otcom zohratá trojica, no bez telefónu by už nevedeli vydržať. Navyše chlapci svojho otca považujú za deda. Presvedčte sa sami vo vtipnom videu

Zdroj: YouTube.com

Ako to vyzerá, keď sa stretnete pred televízorom?

Marián: Ja trávim veľa času v divadle, ale keď už som doma, tak si to poriadne vychutnáme. Rád si pozriem dobrý film, ale skôr chalani sú tí, čo vyberajú program v televízii.

Filip: Pozeráme telku alebo sa hráme spoločenské hry. Niekedy v obývačke aj jeme. Občas sa o ovládač pobijeme, ale nestáva sa to často.

Marián: Ak som doma, tak sa premiestnim do kuchyne, kde máme malý televízor. Dlho som si hovoril, načo nám je televízny archív, ale zistil som, že je to výborná vec. Teraz mám rozpozeraný Money Heist.

Zdroj: Orange

Viete si predstaviť fungovanie bez mobilu a počítača?

Marián: Ja som ešte také obdobie zažil. Kúzelné na tom bolo to, že keď sme sa s niekým dohodli na stretnutí, tak to platilo. Už by som ale asi nevedel byť bez telefónu, pretože vďaka mobilnému internetu, je to taký malý počítač. Počas dovolenky ale mobil nechám v hoteli a viac si užívam to, čo je okolo mňa.

Boris: Mne by chýbal počítač, rád na ňom pozerám rôzne videá. Chcel by som byť YouTuber, keď budem veľký. Na mobile zvyknem hrať rôzne hry a telefonujem si často aj s najlepším kamarátom, takže aj ten by mi chýbal.

Zdroj: Orange

Kto doma rieši technické problémy?

Marián: Nie som technický typ. Už si ale budeme musieť zriadiť rýchlejší internet, napríklad optický, pretože máme ten najpomalší.

Filip: Tatino, ak je problém s internetom, reštartuje wi-fi router. Keď sa nám náhodou stane, že nejde internet, najviac vždy zúri Bobo.

Zdroj: Orange

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Orange