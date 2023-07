Zdroj: Pexels.com , Pexels.com , Unsplash.com Spoznali sme TOP turistické atrakcie sveta: Tú NAJLEPŠIU máme hneď za hranicami! Vedeli ste, že najlepšiu turistickú atrakciu celého sveta máme kúsok za našimi hranicami? 2. júl 2023 Cestovanie

2. júl 2023 Cestovanie Spoznali sme TOP turistické atrakcie sveta: Tú NAJLEPŠIU máme hneď za hranicami! Vedeli ste, že najlepšiu turistickú atrakciu celého sveta máme kúsok za našimi hranicami?

Plánujete dovolenku a chceli by ste, aby stála za to? V tom prípade by vás pravdepodobne zaujímalo, aké atrakcie by ste mohli navštíviť. Niektoré miesta totiž prinesú niekoľkohodinové čakanie v rade, vysoké vstupné a poriadnu dávku sklamania. Iné, naopak, ponúknu neopakovateľný zážitok na celý život.

Blog Stasher spravil dôkladný prieskum, na základe ktorého vytvoril rebríček 99 atrakcií z celého sveta.

Najlepšia desiatka

Analytici spracovali obrovské množstvo dát, ktoré obsahovali recenzie na Google, kvalitu ubytovania v okolí, vzdialenosť od najbližšieho letiska, hodnotenie bezpečnosti turistov a dokonca aj popularitu na sociálnej sieti TikTok. Dáta prehľadne zoradili a jednotlivým atrakciám pridelili hodnotenie, pričom maximálny počet získaných bodov mohol byť 10.

V prvej desiatke tak nájdeme Milánsky dóm v Taliansku (hodnotenie 6,83), Múzeum Nového Zélandu (6,9), Akropolu v Aténach (6,91), storočné divadlo prerobené na kníhkupectvo El Ateneo Grand Splendid v Argentíne (6,99) a tesne pred TOP 5 skončila Bazilika svätého Petra v Taliansku (7,03).

5. Angkór Wat – Kambodža

Na piatom mieste najlepších atrakcií sa umiestnil Angkór Wat v Kambodži s hodnotením 7,04. Ide o najväčší chrámový komplex na svete. Pamiatka je tak významná, že sa dostala aj na kambodžskú vlajku. Celý komplex obkolesuje rozľahlá vodná priekopa.

4. Plaza de España – Španielsko

Plaza de España je právom považovaná za najkrajšie námestie Európy. Vzniklo v roku 1929 pri príležitosti Ibero-americkej výstavy. Má polkruhový tvar a rozprestiera sa na ploche 50-tisíc metrov štvorcových. Celú plochu lemuje vodný kanál, cez ktorý sa dá prejsť po jednom zo štyroch zdobených mostov.

3. Modrá lagúna – Island

Modrá lagúna patrí medzi najvyhľadávanejšie atrakcie na Islande. Láka na krásnu modrú vodu a k nebu stúpajúcu horúcu paru. Nejde však o žiadny prírodný zázrak. Kúpele boli vytvorené na lávových poliach v blízkosti geotermálnej elektrárne. V nej vriaca podzemná voda roztáča turbíny a ďalej je odvádzaná práve do kúpeľov. Liečivú vodu s teplotou približne 38 °C ročne vyhľadá viac ako 1,3 milióna návštevníkov.

2. Disneyland v Paríži – Francúzsko

Parížsky Disneyland otvorili v roku 1992. Pracuje v ňom viac ako 12-tisíc ľudí a ročne ho navštívia milióny zvedavých turistov. Podľa webu Stasher je táto atrakcia mimoriadne obľúbená na TikToku, kde príspevky s označením polohy dosiahli takmer 8 miliárd zobrazení. Ubytovanie ľudia hodnotia známkou 8,6 a zábavný park sa teší hodnoteniu 4,5 z 5 v Google recenziách návštevníkov.

1. Budova parlamentu – Maďarsko

To najlepšie na koniec! TOP svetovú atrakciu máme doslova kúsok za hranicami. Prvé miesto rebríčka patrí budove maďarského parlamentu v Budapešti. Veľkolepá budova má aj s priľahlým námestím neuveriteľnú rozlohu 65-tisíc metrov štvorcových a je najväčšou budovou v celom Maďarsku. Na stavbu bolo použitých viac ako 40 miliónov tehál. Neogotickú budovu odhalili v roku 1904. Priemerné hodnotenie pamiatky na Google dosahuje 4,8/5 a kvalita ubytovania v okolí dostala priemernú známku 8,6/10.

