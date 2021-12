5 Galéria Zdroj: Mesto Šaľa Stánkarov hygienici vyhnali z pešej zóny: Predajcovia sú ZÚFALÍ! Čo máme robiť? Stačil jeden anonymný podnet a predajcovia museli zbaliť svoje stánky. Podľa primátora pri vytváraní opatrení chýba zdravý sedliacky rozum. 16. december 2021 Regióny

5 Galéria Zdroj: Mesto Šaľa

Všetko nasvedčovalo tomu, že si obyvatelia Šale vychutnajú punč, kávu či trdelník. Všetko však zmenil podnet, na základe ktorého na pešiu zónu prišli hygienici z RÚVZ v Nitre a predaj v stredu predpoludním zakázali. Miestni stánkari sú zúfalí, nariadenia považujú za nezmyselné a likvidačné.

Chýba sedliacky rozum

Usporiadať vianočné trhy s programom znemožnili aktuálne platné protipandemické opatrenia. „Vieme, že sa vianočné trhy nedali usporiadať, je to v rozpore so všetkými predpismi. Ale jednoducho sme nebránili tomu, aby, pri dodržaní všetkých opatrení, ktoré si sami títo predavači zabezpečili, aby aspoň nejako prežili. Zabránili sme tomu, aby sa tu ľudia združovali – nedovolili sme rozložiť stoly. Chýba trošku toho zdravého sedliackeho rozumu pri hľadaní rovnováhy medzi tým, aby sme chránili občana – lebo to je absolútna priorita, a medzi tým, aby sme neprestali úplne žiť,“ reagoval primátor Jozef Belický na rozhodnutie RÚVZ v Nitre o zatvorení stánkov.

Ako prezradila Erika Kollerová z Mestského úradu v Šali, RÚVZ v Nitre vo svojom vyjadrení argumentuje tým, že povolený je okienkový predaj kamenného obchodu. „Predaj z prenosného stánku je však považovaný za ambulantný predaj a ten je podľa nových pravidiel zakázaný," dodala Kollerová.

Traja stánkari

„Výnimka z uzatvorenia prevádzok sa nevzťahuje na prenosné stánky rýchleho občerstvenia , ani na remeselné stánky a z toho dôvodu nemôžu byť otvorené. Na predajne potravín vrátane ambulantného predaja potravín sa vzťahuje podľa §2 ods.2 písm.c vyhl. ÚVZ SR č.290 výnimka z uzatvorenia, avšak platí zákaz usporiadania vianočných trhov,“ píše sa vo vyjadrení RÚVZ v Nitre.

Mesto Šaľa tento rok tradičné vianočné trhy neusporiadalo. Na pešej zóne mali predávať len traja stánkari punč, cigánsku pečienku či trdelník. „Stánkari si dali záležať na dodržaní hygienických pravidiel a výdaj robili cez malé okienko. Ostatná predná časť stánku bola prekrytá fóliou či plexisklom," prezradila Kollerová.

