23. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska STK čaká obrovská ZMENA! Desaťtisícom vodičov bude stačiť kontrola každé 4 roky Pozná to každý vodič. Každé dva roky musí svoje vozidlo zaniesť na technickú kontrolu. Niektoré z obľúbených kategórií však čaká zmena.

Slovenská vláda chystá veľkú zmenu pre technickú kontrolu. Ako informoval portál openiazoch.sk, desaťtisíce vozidiel by museli absolvovať technickú kontrolu menej často ako v súčasnosti.

Na STK by chodili menej často

Majitelia motocyklov, trojkoliek a štvorkoliek aktuálne musia na kontrolu svojich tátošov prihlásených dlhšie ako štyri roky chodiť na technickú kontrolu každé dva roky. To by sa však malo zmeniť.

Ministerstvo dopravy totiž pripravilo návrh vyhlášky, ktorá sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Jej jediným zámerom je preradiť všetky motocykle, trojkolky a štvorkolky z povinnosti pravidelných technických kontrol, v prípade vozidiel prihlásených pred viac ako štyrmi rokmi, každé dva roky na každé štyri roky,“ píše server.

Ak by návrh prešiel, zmena by vstúpila do platnosti od 1. júla s tým, že technická kontrola vykonaná do 30. júna 2024 by ostala v platnosti do uplynutia lehoty pri nej určenej.

Zmena by sa týkala kategórií L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e a L7e (motocykle, trojkolky a štvorkolky).

Viac ako 160-tisíc vozidiel

Po novom by tak stačilo chodiť na technickú kontrolu každé štyri roky. Podľa ministerstva sa totiž aktuálna dvojročná lehota vzhľadom na charakter týchto vozidiel javí ako príliš prísna.

"Spolu ide o 162 478 vozidiel kategórie L3e až L7e. Podnikateľské subjekty (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) vlastnia 24 060 týchto vozidiel, čo predstavuje 14,8 %. Zvyšok 138 418 týchto vozidiel, čo predstavuje 85,2 %, vlastnia fyzické osoby, píše sa v predložených materiáloch.

Podľa rezortu by to výrazne neovplyvnilo ani stanice vykonávajúce technické kontroly. „V roku 2023 bolo celkovo vykonaných 1 587 106 tec­hnických kontrol. Pre ročnom poklese o 28 695 kontrol to predstavuje 1,8 % zo všetkých kontrol,“ dodalo ministerstvo.

