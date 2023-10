Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Pavel Neubauer Stoch opäť oblečie slovenský dres, ale v NOVOM športe: Nadšení organizátori MS nemohli uveriť! Majstrovstvá sveta sa blížia! Miroslav Stoch si pre nových spoluhráčov pripravil prekvapenie. 21. október 2023 TOS Ostatné športy

21. október 2023 TOS Ostatné športy Stoch opäť oblečie slovenský dres, ale v NOVOM športe: Nadšení organizátori MS nemohli uveriť! Majstrovstvá sveta sa blížia! Miroslav Stoch si pre nových spoluhráčov pripravil prekvapenie.

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Pavel Neubauer

Mnohí ho označovali za jeden z najväčších talentov našej futbalovej histórie. Dnes už bývalý futbalový profesionál Miroslav Stoch si opäť oblečie dres Slovenska! No iný, než na aký ste v jeho prípade zvyknutí.

Špecifické pravidlá

V Spojených arabských emirátoch sa od 26. októbra do 4. novembra budú konať Majstrovstvá sveta v malom futbale. Aj keď to na prvý pohľad tak nevyznie, oproti klasickému futbalu je to o dosť iný a stále pomerne mladý šport so špecifickými pravidlami.

Na Slovensku ho hrajú tisíce športovcov, medzi ktorými nechýbajú ani bývalí futbaloví profesionáli. Reprezentačný tréner tak má z čoho vyberať, napriek tomu oslovili aj Miroslava Stocha, ktorý kopačky v profesionálnom futbale už zavesil na klinec. Ten je známy svojimi technickými finesami, reprezentácii má čo ponúknuť a navyše môže spopularizovať malý futbal ako taký.

Nadšení organizátori

Stoch nezaváhal a aby sa novému športu prispôsobil, začal hrať najväčšiu pražskú ligu v malom futbale. Zavážil aj fakt, že Spojené arabské emiráty má rád, pričom v minulosti tam hrával za Al Ain.

„Keď sa organizátori dozvedeli, že by Slovensko mohol reprezentovať Miňo Stoch, hneď ma kontaktovali a zisťovali, či je to naozaj pravda. Je tam stále populárny. Myslím, že bude aj najväčšou hviezdou šampionátu,“ prezradil pre Dnes24 Peter Králik, prezident Slovenského zväzu malého futbalu.

„Reprezentovať Slovensko bolo pre mňa vždy maximálnou poctou. Odohral som veľké množstvo zápasov vo futbalovej reprezentácii, tak verím, že to teraz napodobním aj v malom futbale,“ uviedol Stoch.

Ten má pre svojich nových spoluhráčov pripravené aj prekvapenie. Aké? Článok pokračuje na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk