23. február 2024 Rastislav Búgel Ostatné športy STRACH o našu cyklistickú hviezdu! Peter Sagan podstúpil OPERÁCIU srdca! Slovenská športová hviezda musela podstúpiť operáciu srdca. Čo sa stalo Petrovi Saganovi?

Peter Sagan mal v nedeľňajších pretekoch v horskej cyklistike neďaleko Valencie nepríjemný pád. Keď sa dostal do cieľa, jeho tepová frekvencia prekonala hranicu 200 úderov za minútu.

Nenechali nič na náhodu

Takéto hodnoty mu ešte nikdy počas kariéry nenamerali. Údaje okamžite zanalyzoval Patxi Vila a zistil, že niečo nie je v poriadku.

Ako informoval portál La Gazzetta dello Sport, Sagan nenechal nič na náhodu a okamžite sa obrátil na kardiológa Roberta Corsettiho.

Ako povedal 34-ročný športovec, okamžite si spomenul na talianskeho cyklistu Sonnyho Colbrelliho, ktorý musel pre problémy so srdcom ukončiť športovú kariéru.

V utorok a v stredu Sagan absolvoval testy. Po nich ho hospitalizovali v univerzitnej nemocnici v talianskej Ancone.

Peter Sagan podstúpil operáciu srdca v piatok 23. februára. Išlo o abláciu na kontrolu elektrických impulzov.

Kedy sa vráti na bicykel?

Lekári sú optimistickí. Problémy a ani samotný zákrok by nemali negatívne ovplyvniť Saganovu kariéru. Nemalo by to tak ani vystaviť stopku jeho najnovšiemu snu – účasti na olympiáde.

Podľa jeho športového riaditeľa Patxiho Vilu sa Peter už o niekoľko dní vráti na bicykel. Išlo o chirurgický zákrok, ktorý si nevyžaduje dlhodobú hospitalizáciu. Saganov veľký kamarát Elia Viviani mu odkazuje: "Peter, neboj sa! Je to ako prechádzka v parku.“

