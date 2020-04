Dnes o 12:24 Milan Hanzel Šport Hokej Strieborný hokejista z Helsínk: Mám za sebou krásnych 20 rokov, ale končím! FOTO

Slovenský hokejový útočník Milan Bartovič ukončil hráčsku kariéru. Oznámil to prostredníctvom sociálnych sietí.

15 Galéria

„Krásnych 20 rokov za sebou. Ďakujem mojej rodine, mojim spoluhráčom, trénerom a fanúšikom za krásnu kariéru,“ uviedol na svojom instagramovom účte.

Je ten správny čas

Pre TASR následne dodal: „Vycítil som, že teraz je správny čas na tento krok. Pri hokeji však chcem zostať, bavila by ma práca s mládežou a výchova hráčov pre Trenčín a reprezentáciu.“

Najprv spoluhráčom, potom ľuďom

Koniec kariéry oznámil spoluhráčom už dávnejšie v kabíne, verejnosť sa o Bartovičovom rozhodnutí dozvedela zo sociálnej siete. „Myšlienku na koniec kariéry som nosil v hlave už asi rok. Pred sezónou 2019/2020 som povedal, že bude moja posledná v kariére, takže to nie je rozhodnutie zo dňa na deň. Nemal som výrazný zdravotný problém, hoci telo dostalo za tých 34 rokov zabrať. Koniec kariéry vždy príde a je iba otázka času, kedy sa k tomu odhodláte. Ja som vycítil, že teraz je správny čas ukončiť to,“ prezradil Bartovič.

Úspešná kariéra

Na jeho príspevok na sociálnej sieti okamžite reagovali viacerí bývalí spoluhráči, ale aj ďalší priatelia z hokejového prostredia. Nešetrili gratuláciami k úspešnej kariére. „Samozrejme, že to poteší. Všetko sú to výborní chalani a ja im ďakujem za tie slová. Myslím si, že som so spoluhráčmi vždy dobre vychádzal. Mnohí z nich sú pre mňa výborní kamaráti,“ poznamenal s dodatkom, že najviac si rozumel s Máriom Bližňákom. „Najmä v druhej polovici kariéry sme toho dosť pochodili spolu. Liberec, Slovan Bratislava, Trenčín, ale aj reprezentácia. Bývali sme spolu na izbe počas ciest v KHL, výborne si rozumieme aj mimo hokeja,“ poznamenal Bartovič na adresu bývalého útočníka.

Hokej? Chcem zostať!

Hráčsku kariéru by rád zúročil aj v ďalšej životnej etape. „Chcem zostať pri hokeji. Veľmi by ma bavila práca s mládežou. To by mala byť moja náplň v ďalšej životnej etape. Verím, že sa zaradím do života "po hokeji“, ale zároveň zostanem pri tomto športe. Rád by som pomáhal vychovávať hráčov pre Trenčín i slovenskú reprezentáciu. Rozprávame sa o tom s vedením Dukly, ale nechcem nič konkretizovať. Verím, že to dospeje do výsledku, s ktorým budú všetky strany spokojné."

Kde všade hral

Počas kariéry si zahral vo viacerých prestížnych ligách, výborné meno si spravil v Liberci, ale aj v Slovane Bratislava počas pôsobenia klubu v KHL. Pri otázke o pocite z čerstvo uzavretej kariéry pohotovo odpovedal: „Veľmi dobrý. Nemôžem povedať, že by som spravil zle to, alebo tamto. Vždy som sa snažil hrať poctivo. Samozrejme, že niekde sa vyskytli nejaké problémy, ale vždy budem na to všetko spomínať v dobrom. Mrzí ma iba to, že som nedosiahol na titul. To je niečo, čo si praje každý hráč – dvihnúť nad hlavu pohár. Mne sa to podarilo v trenčianskej juniorke, ale v seniorskom hokeji už nie.“

Srdcovkou český tím

Z hráčskych zastávok mu prirástol k srdcu najmä Liberec. Na severe Česka sa usadil na niekoľko rokov, po angažmáne v Slovane Bratislava sa do klubu vrátil. Na vytúžený titul však nedosiahol ani tam, v roku 2017 „bieli tigri“ vo finále podľahli Komete Brno. „Odohral som tam veľkú časť kariéry. Hokej sa tam robí na parádnej úrovni, v klube je výborná organizácia. Na Liberec mi zostanú krásne spomienky.“

Obľúbil si bicykel

Po hráčskej kariére sa chce venovať rodine a deťom, ale viac voľného času plánuje využiť aj na záľuby. „Nedávno som, aj vďaka obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom, našiel nový koníček. Je ním horský bicykel, na ktorom už vyše mesiac jazdím v lesoch. Je to relax, ale zároveň aj tréning a prevencia pred tým, aby som nepribral zbytočné kilogramy. Teším sa aj na obľúbený tenis, ktorému som sa v rámci letnej prípravy venoval už roky,“ priznal Bartovič.

Zahral si aj v NHL

Odchovanca Dukly Trenčín draftoval v roku 1999 klub NHL Buffalo Sabres v 2. kole z 35. miesta. Následne sa pobral do zámoria, kde napokon strávil sedem sezón. Väčšinu z nich v nižších súťažiach, ale presadil sa aj do NHL. V drese Buffala a Chicaga odohral celkovo 50 zápasov, v ktorých získal 17 kanadských bodov za tri góly a 14 asistencií.

Návrat do Európy

V roku 2006 sa vrátil do Európy a v sezóne 2006/2007 si zahral vo Švédsku (Malmö Redhawks) a vo Švajčiarsku (ZSC Zürich Lions). V roku 2007 zamieril do Liberca, za ktorý odohral celkovo sedem sezón. V českej extralige krátko pôsobil aj vo Vítkoviciach. V rokoch 2012–2016 hral v Slovane Bratislava, v dvoch sezónach viedol účastníka KHL v pozícii kapitána. Počas pôsobenia v Slovane vytvoril klubový rekord v počte gólov (40) i bodov (86) v rámci účinkovania v KHL.

Skončil, tam kde začal

V roku 2018 sa vrátil do materského klubu a až ako 37-ročný prvýkrát nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži. V predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 odohral za „vojakov“ 45 stretnutí s bilanciou 7 gólov, 11 asistencií, 66 trestných minút a 8 plusových bodov.

Striebro z MS

Najväčším úspechom v kariére útočníka s výborným korčuľovaním je strieborná medaila z MS 2012 v Helsinkách. Na svetovom šampionáte štartoval celkovo päťkrát, v roku 2014 reprezentoval SR na ZOH v Soči. Najcennejší dres si obliekol aj na dvoch šampionátoch hráčov do 20 rokov. Na MS „18“ v roku 1999 bol s piatimi gólmi najlepší strelec SR a prispel k zisku bronzu.

Mal ešte Bartovič pokračovať v kariére?



Áno 50% Nie 50%

Zdroj: TASR/Dnes24.sk