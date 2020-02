4. február 2020 Jana Buvalová Krimi Súd potvrdil odškodnenie pre nezákonne sterilizovanú ženu: Čakala 15 rokov

Poškodená bola sterilizovaná ešte v roku 1999 v krompašskej nemocnici počas pôrodu cisárskym rezom. Na súdoch sa domáhala spravodlivosti 15 rokov.

Krajský súd v Košiciach právoplatne potvrdil finančné odškodnenie v plnej výške 16 000 eur pre nezákonne sterilizovanú rómsku ženu. „Poškodená bola sterilizovaná v roku 1999 v krompašskej nemocnici počas pôrodu cisárskym rezom svojho druhého dieťaťa. Na súdoch sa domáha spravodlivosti už 15 rokov. O vykonaní sterilizácie ju nemocničný personál neinformoval a nedala na ňu informovaný súhlas. O tom, že bola sterilizovaná, sa dozvedela až po vykonaní zákroku,“ uviedol programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva (POĽP) Štefan Ivanco.

Obrátila sa na súd

Preto sa v roku 2005 obrátila na súd so žalobou na ochranu osobnosti a domáhala sa, aby uložil žalovanému mestu Krompachy – právnemu nástupcovi zrušenej Nemocnice s poliklinikou, povinnosť zaslať jej ospravedlňujúci list za vykonanie protiprávneho zákroku. Zároveň žiadala náhradu nemajetkovej ujmy a náhradu trov konania. Ivanco dodal, že Okresný súd (OS) v Spišskej Novej Vsi o žalobe rozhodoval opakovane, pričom jeho rozsudky boli viackrát odvolacím súdom zrušené.

V roku 2011 OS napokon rozhodol, že nezákonnou sterilizáciou došlo k porušeniu práv poškodenej ženy a žalovanej strane nariadil, aby sa jej písomne ospravedlnila. Uvedené rozhodnutie sa stalo právoplatným. „Následne už súdy rozhodovali len o výške náhrady nemajetkovej ujmy za nezákonnú sterilizáciu. V roku 2017 OS zaviazal žalované mesto Krompachy zaplatiť poškodenej finančné odškodnenie v plnej výške,“ dodal Ivanco.

Neuveriteľných 15 rokov

Žalovaná strana sa proti výške odškodnenia odvolala a o jej odvolaní následne rozhodoval košický KS, ktorý aktuálnym rozhodnutím právoplatne potvrdil rozsudok OS. „Bola to pre mňa veľmi dlhá cesta. Z rozhodnutia sa teším, ale peniaze mi nenahradia to, čo mi v nemocnici urobili, teda, že už nemôžem mať deti,“ uviedla po rozhodnutí súdu poškodená Rómka.

Podľa jej právnej zástupkyne Vandy Durbákovej je pozitívne, že domáce súdy napokon priznali poškodenej žene primerané odškodnenie. „Celé konanie však trvalo neuveriteľných 15 rokov a súdy počas tohto obdobia mnohokrát pochybili. Aj preto som presvedčená, že v tomto prípade nedokázali zabezpečiť naozaj účinný prístup k spravodlivosti,“ skonštatovala.

Zároveň zdôraznila, že súdy nemusia byť jedinou a tou najúčinnejšou cestou, ako zabezpečiť nápravu pri podozreniach zo závažného systémového porušovania ľudských práv menšín, ako sú násilné sterilizácie rómskych žien. „Zodpovednosť by mala konečne prevziať vláda. Práve z jej iniciatívy by mala vzniknúť nezávislá komisia, ktorá by celú prax nezákonných sterilizácií prešetrila a poškodené ženy následne účinne a rýchlo odškodnila,“ dodala Durbáková s tým, že takéto riešenie od slovenskej vlády požaduje aj Výbor OSN pre ľudské práva, ktorý jej odporučil, aby prevzala zodpovednosť a zriadila nezávislý orgán, ktorý by celú prax prešetril.

Posledný prípad

Od roku 2005 sprostred­kovávala bezplatnú právnu pomoc sterilizovanej Rómke mimovládna organizácia POĽP. Ide o posledný prípad týkajúci sa nezákonnej sterilizácie rómskych žien rozhodovaný súdmi na Slovensku. POĽP v minulých rokoch zabezpečovala právnu pomoc v súdnych konaniach celkovo 12 takýmto ženám. Viaceré z nich sa domohli spravodlivosti a odškodnenia až na Európskom súde pre ľudské práva.

„Prípady nezákonných sterilizácií sme zdokumentovali v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Centrum pre reprodukčné práva v roku 2003 v publikovanej správe. Jej závery vychádzali z 230 rozhovorov uskutočnených s rómskymi ženami z marginalizovaných komunít na východnom Slovensku. Väčšina z nich mala podozrenie, že boli sterilizované bez predchádzajúceho informovaného súhlasu,“ upozornil Ivanco.

Dodal, že viaceré medzinárodné inštitúcie v ostatných rokoch nabádali slovenskú vládu, aby prijala kroky na účinné prešetrenie tejto praxe a zabezpečila poškodeným ženám spravodlivosť. „V roku 2018 dala verejná ochrankyňa práv rovnako do popredia zodpovednosť výkonnej a zákonodarnej moci za riešenie problematiky. Prístup k spravodlivosti pre poškodené ženy by sa podľa nej mohol zabezpečiť prijatím osobitnej právnej úpravy,“ uzatvára Ivanco.

Zdroj: TASR