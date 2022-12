Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Sulík verejne ODPOVEDAL Ficovi: SaS sa do vlády v tomto volebnom období NEVRÁTI! SaS sa do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevráti. Zdôraznil to líder strany Richard Sulík. 9. december 2022 han Politika

Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého nechce Sulík predčasné voľby, chce sa len vrátiť naspäť do vlády. Vyjadrenia Fica dementuje.

„Vidíme viaceré možnosti, ktoré sú oveľa lepšie ako dnešná vláda a zároveň zabránia skoršiemu návratu Fica k moci. Jednou z nich je úradnícka vláda, prípadne rekonštruovaná vláda, ktorá získa novú väčšinu. My sa však do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevrátime,“ skonštatoval Sulík.

Opätovne poznamenal, že vláda Eduarda Hegera (OĽANO) stratila akýkoľvek zmysel svojej existencie. Poukazuje zároveň na to, že 90 percent občanov je znechutených.

Fico o Sulíkovi

Predseda Smeru-SD vo štvrtok (8. 12.) vyhlásil, že strana zahlasuje za pád vlády, ale neurobí nič, aby pomohla Sulíkovi vrátiť sa naspäť do vládnej koalície. Tvrdí, že Sulík nechce predčasné voľby, chce sa len vrátiť naspäť do vlády. Zároveň požiadal SaS, aby prestala útočiť na Smer-SD, ak chce ich hlasy.

Diskusia k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa v parlamente začala 8. decembra popoludní. Sulík v úvode skonštatoval, že ak by sa podarilo vysloviť nedôveru kabinetu, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie SaS v parlamente podporila. Deklaroval, že SaS by nebola jej súčasťou a odmietol tvrdenia Smeru-SD.

Zdroj: TASR