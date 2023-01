Super nápad či TRAPAS roka? Slávna blondínka si zahrala v reklame: Prečo sú ľudia zmätení?

Francúzska metropola žije prípravami na letnú olympiádu. Kampaň je v plnom prúde a mnohých prekvapilo, že jej reklamnou tvárou sa stala celebrita a bohatá dedička Paris Hilton.

Známa blondínka si zahrala aj v spotoch, v jednom pri príležitosti predstavenia loga hier a v ďalšom krátkom videu, ktoré malo za cieľ pobaviť. Tvorcovia pritom využili spojenie medzi jej krstným menom a názvom hlavného mesta Francúzska.

Spot sa začína záberom, v ktorom dedička v trblietavej róbe prechádza cez miestnosť a otvára balkónové dvere. Vtom sa otočí a odznie, že toto leto budú všetky oči upreté na Paris. Nasleduje krátky zostrih dynamických záberov z letných hier a opäť prichádza záber na Paris Hilton, ktorá so zmäteným výrazom hovorí: „Ou, to ten druhý Paris…“

Reklama bola prvý raz vysielaná počas víkendového súboja o play off ligy amerického futbalu. Pochválila sa ňou aj samotná aktérka a zdieľala ju na svojom účte na Twitteri. „Neviem sa dočkať olypiády v Paríži, hoci nebude o mne“, napísala k videu.

Pod tweetom sa okamžite strhla diskusia. Mnohí užívatelia boli z reklamy nadšení a nápad sa im zdal originálny. Ozvali sa však aj kritické hlasy. Niektorí Paris obvinili, že si rolu v spote olympíjskych hier „kúpila“, iní poukázali na to, že celebrita z tituliek bulváru nemá s vrcholovým športom nič spoločné.

Olympijské hry hostí Paríž po tretí raz, naposledy tak tomu bolo ešte v roku 1924. Hry odštartujú 26. júla veľkolepým otváracím ceremoniálom, ktorý vždy sledujú milióny ľudí z celého sveta. Ceremoniál tento rok nebude na štadióne, ale pozdĺž rieky Seina končiac priamo pri Eiffelovej veži.

Can't wait for the Paris Olympics, even though it's not all about me. 😉🏅🇫🇷 #ThatsHot #CestChaud #ParisOlympics @NBCOlympics @NBC pic.twitter.com/4BaSa1LQnQ