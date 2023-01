Zdroj: TASR/Pavel Neubauer VERDIKT, na ktorý zúfalí podnikatelia čakali: Vieme, ako to bude s platbami za energie! Eduard Heger po týždňoch čakania oznámil, ako sa budú malým firmám a podnikateľom nastavovať zálohové platby. 16. január 2023 Správy Zo Slovenska

16. január 2023 Správy Zo Slovenska VERDIKT, na ktorý zúfalí podnikatelia čakali: Vieme, ako to bude s platbami za energie! Eduard Heger po týždňoch čakania oznámil, ako sa budú malým firmám a podnikateľom nastavovať zálohové platby.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Dodávatelia nastavia zálohové platby pre malé firmy v regulácii podľa zastropovaných cien energií stanovených vládou. Limit ročnej spotreby komodity je 30 megawatthodín (MWh) pri elektrine a 100 MWh pri plyne. Štát uhradí malým firmám 100 % rozdielu medzi regulovanou a zastropovanou cenou energií. Uviedol to po pondelňajšom mimoriadnom rokovaní vlády dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO).

Vyššia kompenzácia

„Dnes sa konalo rokovanie vlády, na ktorom sme schválili nariadenie. Ním sa zálohové platby nastavia podľa zastropovaných cien pre podnikateľov pri elektrine do 30 MWh a pre podnikateľov so spotrebou plynu do 100 MWh ročne. Pri týchto podnikateľoch sme tiež urobili zmenu. Budú mať kompenzovaných nie 80 % z rozdielu, ale 100 % z rozdielu (medzi regulovanou a zastropovanou cenou energií, pozn. TASR), pretože práve oni vychádzali z regulovaných cien, ktoré boli najvyššie,“ priblížil Heger.

Tých 20 % z najvyššieho prebytku je výrazne vyššia suma, ako majú ostatní podnikatelia, ktorí v súčasnosti nakupujú energie na trhu. „Komodita dnes totiž stojí na trhu výrazne menej,“ spresnil dočasne poverený predseda vlády. Malí podnikatelia budú mať komoditu za 199 eur (za elektrinu), respektíve za 99 eur (plyn).

Prídu nové faktúry

Heger dodal, že tým podnikateľom, ktorým už v poslednom období prišli zálohové faktúry s extrémne vysokými cenami energií, na základe dohody s dodávateľmi energií sa vystavia nové zálohové faktúry.

„Zálohové faktúry dostala len podstatne menšia časť podnikateľov. Mnohí dodávatelia energií ešte na základe žiadosti ministerstva hospodárstva z konca minulého roku vystavenie zálohových platieb pozastavili. Jedná sa o veľkých dodávateľov ako SPP, Západoslovenská energetika, ale aj VSE. Tie prakticky zaslali len rozpis zálohových platieb, nie samotný daňový doklad,“ doplnil dočasne poverený minister hospodárstva Karol Hirman.

Schéma pomoci

Podstatná časť zálohových faktúr (daňových dokladov) je splatná podľa Hirmanových slov až vo februári. „Títo podnikatelia nemuseli teda ešte tieto zálohové platby uhradiť. Uhradiť však musia faktúry, ktoré dostali za december,“ upozornil minister hospodárstva s tým, aby sa firmy riadili komunikáciou s dodávateľom energie.

„Pre neregulované subjekty vyvíjajúce hospodársku činnosť bude pokračovať schéma pomoci, ktorá bola realizovaná v decembri. Výzva bude spustená v nasledujúcich dňoch, bude podmienená vystavením daňových dokladov o platbe za dodávku energie. Nemôžeme kompenzovať niečo, čo ešte nebolo zaplatené, alebo na čo nebola vystavená faktúra. Na jeden subjekt je suma kompenzácie zvýšená na 200.000 eur, teda na prvý kvartál na 600.000 eur,“ dodal Hirman.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR