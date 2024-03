30. marec 2024 TOS Lifestyle Svadobná plánovačka odhalila tajomstvo dokonalej svadby bez stresu: Poznáte pravidlo 30/5? Profesionálna organizátorka svadieb vysvetlila pravidlo 30/5, ktoré je podľa nej jedno z najdôležitejších pre budúce nevesty.

Svadobná plánovačka Meredith Bartel zdieľa na sociálnych sieťach tipy, ako zorganizovať a prežiť svadbu lacno, bez problémov a bez stresu.

Zázračné pravidlo?

Práve vyhnúť sa stresu má pomôcť nevestám pravidlo 30/5, ktoré objasnila v jednom zo svojich videí na TikToku, kde má takmer 350-tisíc sledovateľov. O čo ide?

Podľa jej skúseností, čas vo svadobný deň plynie oveľa rýchlejšie ako počas bežných dní. Pravidlo 30/5 má nevesty uchrániť pred meškaním do kostola alebo pred neustálym stresujúcim ponáhľaním sa.

Držať sa pravidla 30/5 znamená počítať s tým, že všetko, čo zvyčajne trvá 5 minút, vo svadobný deň trvá 30 minút. To čo normálne trvá 10 minút, bude trvať hodinu…

Nie je to to isté

Podľa svadobnej plánovačky by si tento pomer mala osvojiť každá budúca nevesta. „Obliecť si svadobné šaty nie je to isté, ako sa ráno obliecť do práce. Šaty sú väčšie a ťažšie. Treba si ich obliecť veľmi špecifickým spôsobom, aby sa materiál nepokrčil,“ uvádza príklad.

Zdôrazňuje, že všetko trvá dlhšie ako počas iných dní, vrátane úkonov na záchode. Ak teda chcú nevesty svoj svadobný deň prežiť pokojne a bez stresu, podľa profesionálky by sa rozhodne mali držať pravidla 30/5.

Meredith má len 29, no už niekoľko rokov prevádzkuje úspešný biznis v oblasti organizovania svadieb a je považovaná za skutočnú odborníčku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk