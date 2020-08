6. august 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Aký škandál odrovná Matoviča? Keď zistia, že nosí podprsenku?

České médiá vďačne hltajú "prúsery" slovenského premiéra a jeho vlády. Verejnosť u našich západných susedov sa najnovšie zabáva na tom, že Matovič býva v neskolaudovanom dome, čím porušuje zákon.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Igor Matovič už toho za pár mesiacov v úrade musel vysvetľovať dosť – nespravodlivé obvinenie pendlera z Prievidze, odpísanú diplomovku, prehliadanie pochybení svojich partnerov, nedôstojný slovník a teraz aj nelegálne bývanie v dome bez kolaudácie. Českí čitatelia sa chytajú za hlavu a kladú si otázku, čo sa musí stať, aby vo funkcii skončil.

Mastná pokuta

Český portál iDnes.cz sa odvoláva na zistenia slovenského portálu tvnoviny.sk. Ten upriamil pozornosť na fakt, že slovenský premiér býva nelegálne, čo ďalej naštrbuje jeho povesť.

„Slovenský premiér Igor Matovič žije so svojou rodinou v Trnave v neskolaudovanom dome. Je to porušenie zákona, za ktoré mu hrozí pokuta až 33-tisíc eur,“ uvádza iDnes.cz.

Pridáva aj vyjadrenie prezidenta Slovenskej stavebnej komory Ivana Pauera pre tvnoviny.sk: „Každá neskolaudovaná budova, v podstate to máte ako auto bez technického preukazu. Keď nemáte kolaudačný protokol, nemôžete tam bývať.“

Igor Matovič sa k ďalšiemu svojmu „hriechu“ priznal a sľúbil, že v dohľadnej dobe podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Kedy to však bude, neprezradil.

Je to neuveriteľné

Český portál pripomína, že neskolaudovaný dom „nie je prvá nepríjemnosť, ktorá sa šéfa slovenskej vlády v poslednej dobe dotkla. Nedávno v parlamente čelil pokusu o odvolanie kvôli jeho plagiátorskej kauze s diplomovkou.“

Českí čitatelia na to pod článkom reagujú neveriacky: „Nestačím sa diviť, ako pán Matovič pozdvihol Slovensko… Človek by to ani veľmi neriešil, keby Matovič pred zvolením celé roky nevykrikoval, akí sú všetci zlí, podvodníci a zlodeji.“

Iní uvádzajú, že na jednej strane je to síce drobné nedodržanie zákona, ale na druhej strane je to hanba, keďže ide o premiéra a mal si to dať do priadku. Mnohí nechápu, ako môže byť ešte po toľkých škandáloch vo funkcii.

Jeden z čitateľov to komentuje s humorom: „Matovič všetko ustojí bez problémov. Väz mu zlomí až to, keď zistia, že nosí podprsenku.“

Zdroj: Dnes24.sk