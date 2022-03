SVET O SLOVENSKU: Americký kongresman vyzýva, aby sme konečne UZNALI Kosovo!

Ritchie Torres, americký kongresman za Demokratickú stranu, vyzval päť štátov Európskej únie, aby uznali Kosovo ako samostatný štát. Krajina vyhlásila nezávislosť na Srbsku v roku 2008, ale Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko to odmietli rešpektovať.

„Vaša krajina odmietla uznať samostatnosť Kosova napriek tomu, že preukázalo politický a ekonomický rast aj stabilitu,“ píše kongresman v liste adresovanom veľvyslancom všetkých piatich európskych krajín.

Krajina je členom Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Nezávislosť Kosova formálne uznalo vyše sto štátov.

Americký kongresman z Bronxu je advokátom snáh Kosova o členstvo v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii. Má na to aj vlastné politické dôvody. V Bronxe žije mnoho etnických Albáncov, ktorí prišli do Spojených štátov práve z Kosova. O ich sympatie a hlasy sa Torres uchádza.

Pre postoj prvej vlády Roberta Fica (Smer–SD) Slovensko ako prvá krajina EÚ v decembri 2007 dopredu oznámila, že kosovskú samostatnosť neuzná. Toto rozhodnutie rešpektovali všetky nasledujúce slovenské vlády až do súčasnosti.

#Kosovo has been independent for 14 years, yet there are several EU nations that do not recognize this. I’m calling on Cyprus, Greece, Romania, Slovakia, & Spain to reconsider their position & recognize Kosovo as an independent nation so that Kosovo has a path to enter the EU. pic.twitter.com/kKTgrjuDaL