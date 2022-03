Zdroj: Facebook.com/Margaret Bayuk SVET O SLOVENSKU: Po zavedení sankcií zostalo Slovenke 30-tisíc fliaš ruskej vodky Nie som žiaden oligarcha, napísala 74-ročná podnikateľka guvernérovi po zákaze predaja ruského alkoholu v americkom štáte. 9. marec 2022 rbt Svet o Slovensku

Keď guvernér americkej Pennsylvánie Tom Wolf prikázal na protest proti invázii na Ukrajine zastaviť predaj ruských produktov, Margaret Bayuk vedela, že má problém.

Trest za vodku

Podnikateľka pochádzajúca zo Slovenska doviezla do Ameriky 30-tisíc fliaš vodky, za ktoré už zaplatila dodávateľovi z Ruska, informuje The Philadelphia Inguirer. Rozhodla, že to tak nenechá.

„Prečo ma trestáte? Nie som oligarcha,“ pýta sa v liste guvernérovi 74-ročná obyvateľka mestečka Beavers Fall, ktorá do Ameriky emigrovala počas Pražskej jari v roku 1968. Upozorňuje ho, že nevlastní ani jachty, ani luxusné autá a platí si hypotéku ako každý Američan.

V štáte Pennsylvánia ľudia, ale aj bary či reštaurácie môžu kupovať alkohol iba v špeciálnych štátom vlastnených obchodoch. Dovozcovia tovar predávajú štátu ako jedinému zákazníkovi.

Sankcie proti Rusku pre Margaret Bayuk znamenali okamžitý koniec biznisu v Pennsylvánii, 30-tisíc fliaš s ruskou vodkou zostalo v skladoch.

Pripomína jej to komunizmus

Podnikateľka nevie, čo bude s vodkou v skladoch robiť. „Možno by sme mali jednu paletu zložiť pred guvernérovým domom,“ hovorí frustrovaný manžel John, všeobecný lekár na dôchodku.

Z pohľadu štátu je bojkot ruského alkoholu najmä symbolický krok, keďže väčšina vodky na trhu nie je vyrábaná v Rusku. Navyše, Margaret Bayuk už ruskému výrobcovi zaplatila.

Jediný, kto na sankciách stráca peniaze, je ona sama.

„Zaplatila som. Kúpila som vodku. Uhradila som daň aj clo, ktorého výška takmer dosahuje cenu samotnej fľaše vodky,“ vysvetľuje Slovenka. Nahnevane dodáva, že zákaz jej pripomína praktiky totalitného komunistického režimu, pred ktorým do Ameriky utiekla.

Guvernér Wolf zatiaľ na jej list neodpovedal. „Zjavne je to veľmi zaneprázdnený muž,“ poznamenala Margaret Bayuk.