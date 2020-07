SVET O SLOVENSKU: Austrálčanka píše o plastike nosa v Košiciach. Výsledok?

Za úpravu nosa a liposukciu by žena v Austrálii zaplatila asi trojnásobok toho, čo ju to stálo na klinike v Košiciach. A tak sa odhodlala a napriek hororovým historkám zo zahraničia prišla na Slovensko.

Austrálsky portál The Queensland Times píše o medicínskej turistike austrálskych žien dychtivých po vylepšení vlastného tela. U protinožcov je to veľký trend. Každý rok takto vycestuje za hranice až 15-tisíc Austrálčaniek a u plastických chirurgov nechajú viac ako 300 miliónov dolárov.

Niektoré sa však domov vrátia znetvorené zbabraným zákrokom. Austrálsky portál hodnotí aj plastiku vykonanú v Košiciach.

Plastická chirurgia v zahraničí môže byť pre austrálskych klientov až trojnásobne lacnejšia ako doma. The Queensland Times začína príbehom mladej Casey (27), ktorá sa rozhodla nechať si zväčšiť prsia a upraviť brucho v Thajsku.

„Za oba zákroky zaplatila 16-tisíc dokárov, pričom doma v Austrálii by ju to vyšlo až na 50-tisíc dolárov,“ píše The Queensland Times.