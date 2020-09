3. september 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Kočnerova nevina môže podraziť Matovičove plány

Médiá po celom svete píšu o prekvapivom oslobodení Mariana Kočnera spod obžaloby v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Do hry sa dostáva korupcia a politika.

Najprv obrovské protesty a verejný slovný linč Mariana Kočnera, a potom súdne rozhodnutie, že je nevinný. Ako je to možné? Čo to spraví s krajinou? Aj to sú otázky, ktoré vyplývajú z množstva zahraničných článkov, ktoré si všímajú výsledok procesu v prípade Kuciakovej vraždy ako top udalosť.

Matovič má problém?

Kanadský portál BNN Bloomberg uvádza, že Kočnerovo oslobodenie by mohlo mať aj vážnejšie politické dôsledky pre Slovensko:

„Tento prekvapujúci rozsudok by mohol podkopať cieľ nového premiéra Igora Matoviča opätovne v krajine nastoliť právny štát,” píše portál. Neuvádza však, že predseda vlády nemá žiadny vplyv na nezávislé rozhodovanie súdov a vláda môže robiť zmeny len na úrovni policajného prezidenta.

Ďalej dodáva, že Slovensko patrí medzi východných členov Európskej únie, ktorí významne profitovali z eurofondov, ale zároveň sa boria s korupciou, ktorá hnevá voličov: „Slovensko je na šiestom najhoršom mieste v európskom rebríčku vnímania korupcie, ktorý zostavuje Transparency International.”

Prehnitá krajina

Aj významný americký portál New York Times si všíma, že Kočnerov príbeh je aj príbehom prekvitajúcej korupcie na Slovensku:

„Počas sedemmesačného procesu si súd vypočul jedno svedectvo za druhým, ktoré vypovedali o sérii politickej korupcie a organizovaného zločinu, ktorý sa odohrával v centre Kočnerovho biznisu. To odzrkadľuje oveľa väčšie problémy celej krajiny,” uvádza americký portál.

Britský verejnoprávny portál BBC vyšiel s titulkom „Slovenský magnát Kočner je nevinný v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice.” Približuje, že obžalobe sa nepodarilo predložiť dosť dôkazov o tom, že si skutočne objednal ich smrť.

BBC mal priamo v Pezinku svojho vyslaného reportéra, ktorý zaznamenal aj rozhorčenie pozostalých rodičov: „Sudkyňa ešte ani nedokončila čítanie rozsudku, keď sa príbuzní Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zdvihli a odišli zo súdnej siene,” píše BBC.

