SVET O SLOVENSKU: Na Ukrajine stále zomierajú civilisti. Chceme to riešiť

Už je to viac ako päť rokov, čo v Donbase zúri ozbrojený konflikt medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami. Slovensko, ako susedná krajina, robí naozaj veľa, aby miestnym ľuďom pomohlo.

Je to smutná realita, že z vojny na východnej Ukrajine sa stal zamrznutý konflikt, ktorý nemá v dohľadnej dobe riešenie. Hoci v Donbase stále trvajú ostré boje a zomierajú civilisti, už to nie je top téma, ktorá by primárne zaujímala európsku verejnosť a médiá.

Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák však v čerstvom rozhovore pre ruskú agentúru TASS vyhlásil, že Slovensko si pred konfliktom nezakrýva oči a je odhodlané pomôcť.

Ako pomáhame

Žiadny človek, ktorý nežije vo vojnou poznačenej krajine, si nevie predstaviť utrpenie, ktorým prechádzajú civilisti v Donbase. Slovensko za uplynulý rok navrhlo niekoľko zásadných opatrení na zlepšenie života tamojších ľudí: “Opravu poškodeného mosta v Stanitsa Luhanska, humanitárne odmínovanie, otvorenie nových bodov na hraničnej línii pre bezpečný prechod civilistov, vytvorenie chránených zón okolo kritickej civilnej infraštruktúry, zlepšenie zdravotnej starostlivosti, výmenu zajatcov,” cituje TASS slová Miroslava Lajčáka.

Slovenský minister zahraničných vecí však pre ruskú agentúru dodáva, že napriek všetkej snahe a niekoľkým pozitívnym signálom je situácia na Ukrajine stále zlá: “Naďalej tam pretrváva vzájomná nenávisť a umierajú tak vojaci ako aj bežní ľudia.”

Určitú nádej na zlepšenie podľa neho dal nedávny summit normandskej štvorky v Paríži, kde o situácii rokovali predstavitelia Ruska, Ukrajiny, Francúzska a Nemecka.

Chceme silnú Ukrajinu

“Obe strany však musia dodržiavať dohodnuté body z parížskeho summitu. Iba tak sa podarí dosiahnuť mierové riešenie konfliktu. Moja krajina je pripravená urobiť všetko, aby podporila pozitívny vývoj v tomto smere. Musím však zdôraniť, že hlavnú zodpovednosť nesú strany priamo zapojené do konfliktu,” uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Slovensko sa podľa jeho slov pre TASS snaží zo všetkých síl správať ako dobrý sused a má úprimný záujem na ukončení krvavého konfliktu v Donbase.

Z najviac zasiahnutých oblastí už museli utiecť viac ako dva milióny civilistov. Útočisko našli buď v Rusku alebo v iných častiach Ukrajiny. “Chceli by sme vidieť Ukrajinu ako silnú, stabilnú, prosperujúcu a suverénnu krajinu v rámci svojich medzinárodne uznaných hraníc,” zdôraznil M. Lajčák.

