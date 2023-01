Zdroj: TASR/Henrich Mišovič SVET O SLOVENSKU: Slovák, ktorý zabil staršiu ženu obzvlášť SUROVO, už pozná svoj trest Pred dvoma rokmi maďarským Ostrihomom otriasol otrasný prípad vraždy staršej ženy, ktorú mal zabiť mladý Slovák. Teraz si vypočul rozsudok. 13. január 2023 ELA Svet Svet o Slovensku

13. január 2023 ELA Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Slovák, ktorý zabil staršiu ženu obzvlášť SUROVO, už pozná svoj trest Pred dvoma rokmi maďarským Ostrihomom otriasol otrasný prípad vraždy staršej ženy, ktorú mal zabiť mladý Slovák. Teraz si vypočul rozsudok.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Maďarské mestečko Ostrihom, ktoré má necelých 30-tisíc obyvateľov, je s naším Štúrovom prepojené, čo by kameňom dohodil. Pred dvoma rokmi ním otriasol prípad ohavného zločinu.

„Páchateľ sa v máji 2021 prechádzal s obeťou v Ostrihome a po hádke ženu, s výrazne slabšou postavou ako on, opakovane udrel do hlavy a hornej časti tela. Žena zomrela do niekoľkých minút po týraní,“ napísal pred časom spravodajský portál hirado.hu.

Z prečinu zabitia s nezvyčajnou krutosťou bol obvinený Slovák, ktorý pod vplyvom drog dobil na smrť svoju priateľku a jej telo potom ukryl v priekope.

Pozná trest

Súd v severomaďarskej Tatabányi odsúdil v piatok 13. januára 2023 občana Slovenskej republiky na doživotný trest odňatia slobody za vraždu Slovenky. Proti verdiktu sa odvolal odsúdený i jeho obhajca, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.

Súd 25-ročného páchateľa Lóránta H., ktorý sa k činu priznal, odsúdil za vraždu spáchanú obzvlášť surovým spôsobom na doživotie, pričom možnosť podmienečného prepustenia bude možné skúmať až po 25 rokoch.

Nález mŕtvej 68-ročnej Slovenky v priekope v intraviláne Ostrihomu nahlásili polícii 14. mája 2021 o 18.37 h. Lekárska obhliadka potvrdila, že obeť zomrela cudzím zavinením.

Ďalšia vražda na krku?

Vyšetrovatelia v krátkom čase identifikovali páchateľa, zadržali ho na ostrihomskom Námestí aradských mučeníkov a vypočuli ho ako podozrivého.

Na súdnom pojednávaní zaznelo, že muža stíhajú aj slovenské orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie z vraždy staršieho muža v Štúrove, u ktorého odsúdený býval.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR