13. august 2021 Tlačové správy Svetová ekonomika sa „oklepáva“ z pandemického útlmu ACCA zaznamenala v 1. štvrťroku 2021 najväčší nárast dôvery v ekonomiku v celej histórii svojho globálneho prieskumu.

Najnovší ekonomický prieskum medzinárodnej asociácie ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) ukazuje nárast dôvery v globálnu ekonomiku – či už ide o rast zákaziek, zamestnanosti alebo investícií. Do konca tohto roka by sa mohla globálna ekonomika vrátiť na rovnakú úroveň ako pred covidom. Rastú však obavy z inflácie a neistota v ekonomike stále trvá.

Prieskum Global Economic Conditions Survey: Q1 2021, ktorého sa zúčastnila tisícka účtovných a finančných profesionálov z celého sveta, zaznamenal v 1. štvrťroku 2021 najväčší skok v dôvere v ekonomiku za celých 12 rokov jeho existencie. Ide pritom o najväčší pravidelný ekonomický prieskum medzi profesionálmi z oblasti financií z celého sveta, a to z hľadiska počtu respondentov i rozsahu ekonomických premenných, ktoré sleduje. Počet optimistickejších profesionálov z oblasti financií vzrástol v porovnaní s tými menej optimistickými o 26 bodov.

Veľmi silné fiškálne stimuly v USA posilnili globálne ekonomické vyhliadky na tento rok. Globálny index objednávok, ktorý je menej nestály než miera dôvery v ekonomiku, sa v prieskume za 1.Q tiež zvýšil a je v súlade s očakávaným ďalším oživením globálnej ekonomiky, ktorý predpokladá ACCA v druhej polovici tohto roka.

„Stav barometra globálnej ekonomiky meraný ACCA dáva za prvý štvrťrok tohto roku oveľa optimistickejší obraz než predchádzajúce merania. Dôvera profesionálov z oblasti financií – napríklad pracovníkov finančných oddelení, finančných riaditeľov atď. – vzrástla najviac v histórii prieskumu. Schválenie a zavedenie niekoľkých účinných vakcín dramaticky zlepšilo vyhliadky na ukončenie ekonomickej krízy zavinenej pandémiou covidu,“ hovorí Viera Kučerová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko, a dopĺňa: „Rast dôvery v oživenie ekonomiky zaznamenávame aj u finančných profesionálov v Českej republike, hoci nebude také rýchle a bude závisieť na vývoji nemeckej ekonomiky a raste automobilového priemyslu. Pandemická kríza však priniesla pre niektoré sektory pozitívny impulz – ide napríklad o IT či inovatívne technológie využívajúce nanovlákna. Českej ekonomike môže pomôcť aj odložený dopyt domácností, ktorý je vidieť na veľkom objeme úspor.“

Obavy z krachu odberateľov klesli, firmy sa však stále boja krachu

Dva indexy „strachu“ – merané obavami, že zákazníci a dodávatelia môžu ukončiť podnikanie – v prieskume Q1. poskytli protichodné správy. Obavy z toho, že by zákazníci ukončili podnikanie, významne poklesli. Avšak obavy, že by tak učinili dodávatelia, sa mierne zvýšili. Oba indexy sú stále na relatívne vysokých úrovniach, čo podtrhuje vysokú mieru neistoty, ktorá v globálnej ekonomike prevláda (pozri graf).

Čo sa týka regionálneho rozdelenia, dôvera v ekonomiku najviac poskočila v USA, kde kombinované účinky vakcín a fiškálne stimuly pozitívne zmenili v posledných mesiacoch výhľady na ďalšie obdobie. Južná Ázia a Ázijsko-pacifická oblasť tiež zaznamenali oveľa väčšiu dôveru, čo odráža lepšie vyhliadky domáceho a globálneho dopytu. Západná Európa, Afrika a Stredný východ vykazovali miernejšie zvýšenie dôvery, ale sentiment vo všetkých hlavných regiónoch sa zlepšil (pozri graf).

Čo sa týka vývoja objednávok – predstavujúcich skutočné ekonomické aktivity – došlo v prvom štvrťroku k najväčšiemu rastu v USA. Na Strednom východe bolo tiež zjavné oživenie objednávok medzi firmami, k čomu prispel rast cien ropy. Nárast objednávok hlásených v západnej Európe bol však malý, čo odráža pokračujúcu vysokú mieru infekcie covid a súvisiace obmedzenia. Afrika bola jediným významným regiónom, ktorý zaznamenal pokles objednávok, i keď veľmi malý.

Ekonomiku ovplyvnia tri faktory

Analýza globálneho ekonomického výhľadu ACCA vytvára celkom optimistický obraz na zvyšok roka 2021. Vývoj ekonomiky budú v budúcich mesiacoch výrazne ovplyvňovať tri faktory:

• Najvýznamnejšia je miera očkovania, ktorá sa v jednotlivých krajinách značne líši. Zjednodušene povedané, očkovanie môže nahradiť „uzamknutie“ spoločnosti a ekonomiky ako prostriedok kontroly covidu-19, čo umožní návrat ekonomických podmienok do normálu.

• Politika je tiež veľmi dôležitá, najmä fiškálny stimul v USA bude mať tento rok pozitívne vedľajšie účinky na veľa ďalších ekonomík.

• Predovšetkým vo vyspelých ekonomikách sa hromadia úspory z obdobia, keď boli výdaje obmedzené. To môže byť zdrojom zvýšeného dopytu.

Podľa týchto kritérií majú USA a Veľká Británia lepšie vyhliadky na rast než eurozóna a napríklad aj Česká republika, zatiaľ čo Čína bude v každom prípade pravdepodobne aj naďalej zaznamenávať silný rast. Veľa rozvíjajúcich sa trhov bude ťažiť zo zvýšeného celosvetového dopytu, ale preočkovanie populácie tu pravdepodobne zostane do konca roka 2021 nízke.

Návrat na predkrízovú úroveň už tento rok

„Riziká spojené s mutáciou vírusu a rýchlosťou a účinnosťou očkovania zostávajú vysoké. ACCA má tri scenáre vývoja globálnej ekonomiky. Všetky tri však prinášajú oveľa lepší výhľad na kondíciu svetovej ekonomiky a všetky ukazujú vyšší rast globálnych ekonomických aktivít než v 4. štvrťroku 2020. Podľa hlavného modelu prognózy ACCA sa ekonomika vráti na predpandemickú úroveň na začiatku roka 2022. Existuje však veľká šanca, že tento bod bude dosiahnutý už v druhej polovici tohto roka,“ hovorí Viera Kučerová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

Obavy z rastu inflácie

Silné ekonomické oživenie s pokračujúcim globálnym uvoľňovaním menovej a fiškálnej politiky vyvolalo obavy z rizík rastu inflácie. Miera celkovej inflácie vzrastie v nadchádzajúcich mesiacoch z doterajších veľmi nízkych úrovní, pretože sa do spotrebiteľských cien premietnu vyššie ceny komodít a prepravy. Táto nákladová inflácia však bude dočasná, ak nebude zodpovedať trvalej dopytovej inflácii spôsobenej rýchlym ekonomických rastom.

„Očakávaná silná miera rastu HDP v USA v tomto roku zvýšila doterajšie inflačné očakávania. Inde však oneskorený účinok hlbokých recesií z roku 2020 pribrzdí infláciu. Napriek tomu je z pohľadu troch až piatich rokov vyššie riziko, že inflácia bude mať rastúci trend o niekoľko percentných bodov v porovnaní s tým pred pandémiou. Dve tretiny respondentov výskumu uviedli, že očakávajú jej rast do piatich rokov,“ dodáva Viera Kučerová z ACCA.

O ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je najrýchlejšie sa rozvíjajúcou profesijnou skupinou finančných povolaní na svete a pomáha ľuďom stať sa úspešnými finančnými profesionálmi. Naším poslaním je poskytnúť ľuďom lepšie a rozmanitejšie kariérne príležitosti prostredníctvom kvalifikácií, ktoré sú uznávané a odporúčané po celom svete. Poskytujeme príležitosť, bez umelých bariér, ľuďom po celom svete – či už našim študentom, členom alebo zamestnancom – a podporujeme ich v kariére. Po celom svete teraz nájdete už viac ako 219 000 ACCA členov a 527 000 budúcich ACCA členov. Podporujeme ich prostredníctvom siete 180 kancelárií a centier. Úspešní absolventi ACCA štúdia pracujú v audite, poradenstve, finančnom riadení a controllingu v medzinárodných i slovenských spoločnostiach. Každému, kto má chuť a odhodlanie k osobnému rozvoju, ponúkajú ACCA kvalifikácie skvelú príležitosť uspieť aj v rýchlo sa meniacom svete a byť špičkou vo svojej firme a odbore. Každoročne organizujeme pre našich členov na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku semináre, konferencie, diskusné stretnutia, obchodné raňajky a ďalšie akcie, na ktorých sa môžu stretnúť nielen so zaujímavými osobnosťami z biznisu, ale aj so svojimi kolegami.

